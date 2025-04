video suggerito

La frustrazione di Hamilton in Ferrari spiegata con un gesto: la reazione gela il boss della FIA

Lewis Hamilton passa davanti al numero della FIA, Ben Sulayem, se sembra ignorarlo. Lui spalanca le braccia per salutarlo, il campione inglese gli dedica appena un cenno e tira dritto. Non è mancanza di rispetto né un gesto polemico che nasconde altro ma una reazione d'impulso per la frustrazione di non essere ancora riuscito a ‘capire' come condurre la Ferrari fuori dal guado e, più ancora, come poterla guidare nel migliore dei modi perché – problemi al parte – è tutto diverso. Lo ammette lui stesso nel dopo gara in Bahrain confessando che non pensava sarebbe stato così difficile ecco perché non mostra molta voglia di perdersi in cerimonie. È stato sì votato quale pilota del giorno per la sua prestazione a Sakhir (è partito dalla nona posizione e ha chiuso al quinto posto) ma non può essere contento.

"Non immaginavo che le mie prestazioni sarebbero state queste e soprattutto che avrei incontrato così tante difficoltà ad adattarmi alla macchina", dice Hamilton che non si abbandona a sfoghi polemici ma fa autocritica e poi – a scanso di equivoci – affida ai social un messaggio emozionale che è come gettare il cuore oltre ogni ostacolo. "Non mollerò di sicuro e continuerò a spingere", è la frase che scandisce nel Team Radio al termine del Gran Premio che, per dirla alla Leclerc, ha mostrato ancora una volta la più grande pecca delle Rosse: non hanno abbastanza velocità e ritmo gara elevato.

Quali sono le difficoltà al volante della monoposto di Maranello? Sir Lewis dice tutto fuori dai denti e chiarisce quel che è visibile a tutti. "La Ferrari che piloto richiese uno stile di guida molto diverso rispetto alle mie esperienze passate. Qui è completamento diverso: il motore, le impostazioni… e io sto apprendendo un poco alla volta come arrivare a trovare il giusto bilanciamento della mia vettura. Charles ha un assetto definito che funziona e riesce a tenerlo per tutto il week-end, io invece sono ancora lontano da lui e devo cercare di fare lo stesso".

Come si esce da questa situazione? Con l'unico modo possibile: disciplina, lavoro e applicazione. "Devo fare un lavoro migliore durante il fine settimana – ha aggiunto il pilota inglese -. So che posso farcela e lo farò. Penso di avere finalmente capito come è meglio che la macchina sia guidata, cosa devo fare per darle il giusto set-up. Spero di riuscire ad applicare quanto appeso in Bahrain a partire dal prossimo Gran Premio".