La frustrazione di Bagnaia, fuori in Q1: “Non riesco a guidare questa moto”. Non accadeva dal 2023

La delusione ha il volto di Bagnaia che anche in Ungheria non riesce a trovare la rotta giusta per risalire. Stavolta però ha toccato il punto più basso di questo sfortunato Mondiale perché ha addirittura perso l'accesso per il Q2: non è riuscito a raggiungere gli altri piloti per giocarsi la prima storica pole al Balaton Park, finita ovviamente nelle mani di Marc Marquez, e sale ancora di più l'amarezza per l'italiano che domani sarà chiamato a fare gli straordinari in gara.

È stato travolto dalle difficoltà in Q1 dove è diventato la più grande sorpresa in negativo. L'ultima eliminazione era arrivata al GP Indonesia nel 2023, ma quella volta fu piuttosto indolore perché portò a una storica vittoria in gara, pur partendo dalla 13esima posizione. Domani in Ungheria partirà due posti dietro, al 15º, ma una rincorsa così clamorosa è un sogno davvero impossibile perfino da immaginare.

La delusione di Bagnaia in Ungheria

La tristezza di Pecco si trova con mano, soprattutto in una giornata piuttosto positiva per gli altri piloti italiani. Dietro Marquez infatti si schiera un quartetto azzurro con Bezzecchi, Di Giannantonio, Bastianini e Morbidelli che sperano di finire sul podio per compensare la grande delusione del loro connazionale. Bagnaia li guarda da lontano, al 15esimo posto che ha gettato tutto il suo team nello sconforto. Non era mai finito così in basso e il periodo buio è addirittura peggiorato: in Q1 ha provato entrambe le moto per capire con quale scendere in pista in gara, ma è ben lontano dal trovare quel feeling giusto per tentare di raddrizzare la situazione.

"Non riesco a guidare questa moto" ha ammesso con rabbia rientrando ai box, sottolineando il più grande problema di questa stagione. Non la sente sua e non riesce a far nulla per poter tornare a essere il pilota di un tempo. Un risultato così negativo non lo trovava da due anni, dall'eliminazione in Q1 in Indonesia due anni fa: finì 13esimo in qualifica ma con una rimonta straordinaria vinse la gara scrivendo la storia. Il precedente lascerebbe ben sperare, ma nelle condizioni in cui si trova ora sognare sembra impossibile.