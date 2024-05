video suggerito

La foto improbabile di Alonso e Ocon dopo il GP Miami: nessuno in Formula 1 se la aspettava Al termine della gara del GP di Miami della Formula 1 2024 gli acerrimi rivali Fernando Alonso ed Esteban Ocon hanno sorpreso tutti pubblicando un’inaspettata fotografia che li ritrae in un modo del tutto improbabile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La gara del GP di Miami ha regalato colpi di scena inaspettati a partire da Lando Norris che è riuscito a battere Max Verstappen e conquistare la sua prima vittoria in Formula 1. La corsa sul circuito della città della Florida, stravolta dall'ingresso della safety car e dal pasticcio della Direzione di Gara FIA, ha avuto un esito del tutto inaspettato così come, altrettanto inaspettata è stata la penalità arrivata diverse ore dopo la bandiera a scacchi che ha retrocesso Carlos Sainz dalla quarta alla quinta posizione nell'ordine d'arrivo finale.

Dopo la gara però c'è stato anche un altro episodio che ha colto di sorpresa tutti gli appassionati di Formula 1 e che ha visto protagonisti i due ex compagni di squadra Fernando Alonso ed Esteban Ocon. Dopo aver battagliato strenuamente nelle fasi finali della corsa per aggiudicarsi la nona posizione senza farsi alcuno sconto, i due acerrimi rivali (non si sono mai amati fin dai tempi in cui correvano insieme in Alpine e spesso si sono scambiati pubblicamente offese a vicenda) si sono ritrovati nel paddock per quella che sembra essere un'inaspettata riconciliazione.

Non è infatti passato inosservato il fatto che al termine della gara di Miami i due si sono scattati una foto mentre sorridenti posavano insieme come due vecchi amici. Un selfie che, nel momento in cui è stato pubblicato da entrambi sui propri profili social personali, ha lasciato esterrefatti tutti coloro che invece, dopo l'ennesimo duro corpo a corpo in pista, si aspettavano l'ennesimo scambio di parole al vetriolo.

Leggi anche La griglia di partenza del GP Miami di Formula 1 2024

Stranamente invece la lotta tra i due durante il Gran Premio di Miami sembra aver riconciliato i piloti che non sono mai andati d'accordo fin dai tempi dell'Alpine. Una foto che li immortala con un improbabile fare amichevole che sembra voler dire che le ruggini del passato sono ormai superate e oggi tra loro c'è addirittura un rapporto di amicizia. Di certo una bella notizia che però non scaccia i dubbi sul fatto che al prossimo scontro in pista il sorprendente idillio possa lasciare nuovamente spazio alle scintille.

Formula 1 News Calendario Classifica segui