La Formula 1 omaggia Valentino Rossi: “Sei una leggenda, ora guarda avanti” Il mondo della F1 ha celebrato Valentino Rossi, che a Valencia chiude la sua strepitosa carriera in MotoGP. Da Hamilton a Verstappen tutti hanno omaggiato Rossi.

A cura di Alessio Morra

Nel giorno dell'addio alle corse di Valentino Rossi tutto il mondo della Formula 1, dal Brasile, ha deciso di mandare un saluto, un abbraccio affettuoso al grande campione italiano che lascia dopo aver vinto 9 titoli Mondiali e aver conquistato 116 vittorie. Numeri straordinari per un campione immenso, che ha segnato la storia di uno sport che senza di lui non sarà più lo stesso.

Un'ora prima del via del Gran Premio della Comunidad della Valencia sugli account social della Formula 1 è stato pubblicato un video in cui si vedono e soprattutto si sentono i 20 piloti che salutano e omaggiano Valentino Rossi. C'è stato chi è stato più formale e chi gli ha dedicato parole molto caloroso, chi ha ricordato i suoi successi. Già nei giorni scorsi Rossi era stato celebrato da Lewis Hamilton, che lo aveva definito il migliore di tutti, ma anche da Norris, che ha ribadito il suo concetto: "Grazie di tutto" Gasly e dai piloti della Ferrari Leclerc: "Sei una leggenda" e Sainz, che è pronto a seguirlo anche nelle gare di rally, Carlos Sainz senior è stato due volte campione del mondo rally, che è una delle grandi passioni di Valentino Rossi che potrebbe disputarne alcune nella prossima stagione.

In italiano lo hanno salutato Antonio Giovinazzi: "In bocca al lupo per il tuo futuro" e il francese Esteban Ocon, il pilota della Alpine, quest'anno vincitore del Gp d'Ungheria, che ha detto: "Ti guardavo da piccolo e ti guardavo con gli occhi spalancati", e ci sono state anche le parole del numero della Formula 1 Stefano Domenicali: "Innanzitutto, guarda avanti, un grande abbraccio, ciao Valentino".