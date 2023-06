La Formula 1 costretta a cambiare le regole per colpa di Neymar: quello che ha fatto non va bene La FIA ha intimato ufficialmente alla Formula 1 di cambiare le regole riguardo all’accesso in pista durante i weekend di gara in seguito al pericoloso episodio che ha visto protagonista il calciatore Neymar nel corso del Gran Premio di Spagna 2023.

A cura di Michele Mazzeo

La FIA ha chiesto ufficialmente alla Formula 1 di cambiare le regole riguardo all'accesso in pista durante i weekend di gara. Il presidente della Federazione Internazionale Mohammed Ben Sulayem lo ha rivelato pubblicamente nel corso dell'ultimo Consiglio Mondiale del Motorsport spiegando che questa richiesta è dettata dall'episodio che ha visto protagonista il calciatore brasiliano del PSG Neymar nello scorso Gran Premio di Spagna.

Il numero uno della FIA ha sottolineato che la che la salvaguardia della salute e del benessere di tutti coloro che si trovano sulla griglia di partenza (che siano ospiti, funzionari o team) sono aspetti prioritari e che pertanto è necessario far sì che l'incidente verificatosi a Barcellona non si ripeta in futuro prendendo degli immediati provvedimenti riguardo agli accessi di VIP, ospiti e sponsor sulla griglia nel pre-gara.

Il riferimento di Ben Sulayem è chiaro: il presidente della Federazione Internazionale si riferisce infatti al fatto che nel momento in cui le monoposto hanno lasciato la griglia di partenza sul tracciato di Barcellona per il tradizionale giro di ricognizione, un gruppetto di ospiti VIP, tra cui c'era proprio Neymar, si trovava ancora a bordo pista. "Dobbiamo imparare dall’incidente avvenuto nel Gran Premio di Spagna. Alla FIA è stato assicurato da Stefano Domenicali che si stanno adottando misure per far sì che l'incidente non si ripeta" ha difatti esplicitamente detto il boss dell'ente che governa il motorsport mondiale spiegando che anche il presidente della F1 non ha accolto di buon grado quanto avvenuto al Montmelò con Neymar.

"Ci sono troppe persone in griglia in alcuni eventi. Non ho dubbi che gli organizzatori si atterranno ai requisiti FIA in materia di sicurezza, dato che è nostro dovere garantire un ambiente sicuro per tutti e la sicurezza negli sport automobilistici è la nostra priorità assoluta" ha quindi chiosato Ben Sulayem lasciando dunque intendere che la Formula 1 si è detta già disposta a cambiare le attuali regole riguardo all'accesso degli ospiti in pista durante il weekend di gara.