La Formula 1 cambia di nuovo le regole a Mondiale in corso: niente più confusione (forse) La FIA ha modificato il regolamento sportivo della Formula 1 alla vigilia del GP degli Stati Uniti: introdotta una nuova regola per la composizione della griglia di partenza in caso di piloti che devono scontare una penalità.

A cura di Michele Mazzeo

La Formula 1 continua a cambiare le regole a stagione in corso: anche prima del GP degli Stati Uniti, 19° round del Mondiale 2022, infatti c'è stata una sostanziale modifica al regolamento per quel che riguarda la composizione della griglia di partenza quando vi sono più piloti che devono scontare una penalità. Un cambio regolamentare arrivato in seguito al caos andato in scena nel weekend del GP d'Italia a Monza quando per stabilire l'ordine di partenza per la gara del giorno dopo ci sono volute oltre tre ore.

Ad essere stato modificato nell'ultimo World Motor Sport Council è stato infatti l'articolo 42.2 del regolamento sportivo della F1, proprio che definisce e spiega i criteri da seguire per comporre la griglia di partenza in caso vi siano più piloti a dover scontare una penalità. Per rendere più chiaro il procedimento sono stati aggiunti cinque nuovi punti che dovrebbero (il condizionale è d'obbligo in questi casi) automatizzare le operazioni di riempimento delle caselle della griglia in circostanze straordinarie come quelle verificatesi a Monza. Eventualità, quest'ultima, che potrebbe già verificarsi ad Austin dove il driver della Ferrari Charles Leclerc partirà con una penalità perché si presenterà al via con una nuova power unit e il suo esempio potrà essere seguito anche da altri piloti dato il tracciato che agevola i sorpassi e quindi una possibile rimonta.

La griglia di partenza del GP d’Italia a Monza ufficializzata oltre ore dopo la fine delle qualifiche

Questi i nuovi punti appena aggiunti all'articolo 42.2 del regolamento sportivo della Formula 1:

a) Ai piloti classificati che devono scontare fino ad un massimo di quindici posizioni di penalità sarà assegnata una posizione temporanea in griglia pari alla loro posizione ottenuta in qualifica più le posizioni previste dalla penalità (esempio: Leclerc fa la pole in qualifica ma deve scontare una penalità di cinque posizione, viene classificato temporaneamente come sesto in griglia, ndr). Se due o più piloti condividono la stessa posizione temporanea in griglia, il loro posizionamento sarà determinato in base alla loro posizione ottenuta in qualifica, con il pilota più lento che mantiene la posizione temporanea assegnata in griglia e il pilota che ha ottenuto una posizione migliore in qualifica temporaneamente davanti (riprendendo l'esempio di prima, mettiamo caso che Verstappen arriva secondo in qualifica e deve scontare una penalità di quattro posizioni in griglia, lui sarà inserito temporaneamente nella sesta casella della griglia mentre Leclerc salirà temporaneamente in quinta posizione, ndr).

b) Dopo l'assegnazione di posizioni temporanee in griglia ai piloti penalizzati, ai piloti classificati che non devono scontare penalità verrà assegnata la prima posizione in griglia non occupata rispettando l'ordine delle posizioni ottenute in qualifica (sempre seguendo l'esempio precedente con Leclerc e Verstappen penalizzati e temporaneamente inseriti rispettivamente in 5ª e 6ª posizione, l'autore del terzo miglior tempo in qualifica, se non dovrà anch'esso scontare una penalità, sarà inserito in pole position, il quarto nella seconda casella, mentre il settimo classificato rimarrebbe in settima posizione, ndr).

c) Dopo l'assegnazione delle posizioni in griglia ai piloti classificati non penalizzati, i piloti penalizzati con una posizione in griglia temporanea, come definita in (a), saranno spostati in alto per occupare qualsiasi posizione in griglia non occupata (nell'esempio precedente rimarrebbero quindi vuote la quinta e la sesta casella della griglia di partenza nei quali sarebbero inseriti i penalizzati Leclerc e Verstappen, ndr).

d) I piloti classificati che hanno accumulato più di 15 posizioni di penalità, o che sono stati penalizzati con ‘partenza in fondo alla griglia', partiranno dietro a qualsiasi altro pilota classificato (anche quelli con penalità inferiori, ndr). Se ci sono due o più piloti che devono scontare tale penalità la loro posizione in griglia sarà determinata dal loro posizionamento in qualifica.

e) Ai piloti non classificati che sono stati autorizzati a partecipare dai Commissari Sportivi saranno assegnate posizioni in griglia dietro a tutti i piloti classificati (dunque anche a coloro che devono scontare più di 15 posizioni di penalità, ndr).

Evidente l'impegno da parte della FIA di rendere più veloci le operazioni degli Steward nel caso si trovino di nuovo a dover stilare una griglia di partenza tenendo conto di più piloti penalizzati e con numero di posizioni diverse. Evidente anche il fatto che non ci si voglia più trovare difronte ad imbarazzanti situazioni come quelle andate in scena a Monza nello scorso GP d'Italia della Formula 1 quando anche gli stessi piloti hanno sarcasticamente ironizzato pubblicamente sul fatto che dopo oltre tre ore dalla fine delle qualifiche non conoscevano ancora la posizione da cui avrebbero preso il via nella gara del giorno successivo. Il motivo è chiaro, per capire se anche la nuova regola è chiara bisognerà attendere che si verifichi nuovamente una situazione con più piloti gravati di una penalità dopo le qualifiche. E non è da escludere la prova del nove possa arrivare già nell'imminente GP degli Stati Uniti.