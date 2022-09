Cambia la griglia di partenza del GP Monza: Formula 1 nel caos totale con le penalità per 9 piloti A causa delle penalità per 9 piloti ci sono volute oltre due ore per scoprire la Griglia di Partenza del Gp di Monza. La direzione di gara ha dovuto stabilire soprattutto in quale posizione deve partire Max Verstappen.

A cura di Alessio Morra

Charles Leclerc ha conquistato la pole position del Gran Premio di Monza. È l'ottava stagionale, la diciassettesima in carriera. Il pilota monegasco è stato più veloce di Max Verstappen e Carlos Sainz, ma al suo fianco in prima fila ci sarà George Russell che le Qualifiche le ha chiuse al sesto posto! Mentre l'attuale leader del Mondiale sarà in quarta fila e scatterà come settimo.

Cosa è successo? Qual è la causa di questo terremoto? Qualcosa di fortemente anomalo, ma dovuto alle penalità inflitte ai piloti Red Bull, a Lewis Hamilton e allo spagnolo della Rossa. Tutti loro però non sono stati gli unici a incorrere nelle decisioni della direzione di gara, addirittura sono 9 i piloti penalizzati in questo fine settimana.

Il risultato finale è che la griglia di partenza è stata stravolta e, cosa peggiore, quella ufficiale è arrivata intorno alle 21:00, dopo molte ore dal termine delle qualifiche ufficiali. Perché anche in direzione gara hanno fatto un'enorme fatica a capire come collocare i piloti penalizzati.

La griglia ufficiale di partenza del Gran Premio di Monza arrivata solo in serata dopo le penalizzazioni inflitte ai piloti.

I piloti che hanno subito le penalità sono 9. Il primo in ordine cronologico è stato Tsunoda, che già a Zandvoort sapeva che sarebbe partito dal fondo, lo ha seguito Hamilton, sostituzione di motore e cambio. Per entrambi ultima fila. A loro si è unito Sainz, che scatterà dalla 18esima posizione. 15 invece le posizioni di penalità di Magnussen e Schumacher della Haas e di Bottas. 10 posizioni di penalità per Ocon e soprattutto per Max Verstappen che sin dall'inizio sapeva che anche realizzando la pole non sarebbe potuto partire dalla prima casella.

Per avere la griglia definitiva c'è stato bisogno di tanto tempo. E anche la Red Bull si è lamentata di questo con un tweet pubblicato dopo le 18.20, ha scritto: "Qualcuno sa dove partiremo domani?". Messaggio simile nel contenuto è arrivato poco dopo anche da Gasly.

Di certezze comunque ce n'erano parecchie. Ma in genere quando terminano le prove l'ordine c'è già. Pole per Leclerc, al suo fianco in prima fila Russell, giunto sesto. Certezze che sono divenute carta straccia per le decisioni intricate prese dalla direzione di gara. Ecco com'era andata alla fine delle qualifiche ufficiali, secondo il comunicato delle 17.25.

I tempi ufficiali delle Qualifiche del Gp di Monza

Poi è cambiato tutto. Adesso Norris e Ricciardo comporranno la seconda fila, Gasly e Alonso la terza. Poi ci sono Verstappen e De Vries in quarta. Una situazione assai contorta, ma tutto sommato leggibile. Gara in rimonta invece per Sergio Perez che parte tredicesimo, in parte salvato dai guai di Hamilton, Sainz, Ocon e Bottas. Sainz invece è messo male, perché scatterà dalla 18esima posizione. In ultima fila addirittura Lewis Hamilton.