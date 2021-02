La Formula 1 non avrà gare con griglia di partenza invertita, ma già dal 2021 potrebbe sperimentare le "Sprint Race" al sabato da aggiungere alla tradizionale gara della domenica. Al momento sono in corso consultazioni con tutte le scuderie per cui si tratta soltanto di una ipotesi che si sta prendendo in considerazione, ma potremmo vederne un primo test già durante il prossimo Mondiale 2021 di Formula 1.

A confermarlo è il nuovo Ceo di Formula Uno Stefano Domenicali che ha escluso del tutto la possibilità di inserire gare con griglia invertita: "Il discorso è chiuso. Mi sento di escluderlo" ha infatti detto a riguardo il numero uno del Circus in una conferenza stampa tenuta lo scorso giovedì. E secondo alcune indiscrezioni sarebbe stata soprattutto la Mercedes a porre il veto sull'eventuale introduzione di questo formato.

Durante lo stesso evento però l'ex Ferrari ha anche rivelato che c'è un'innovazione al vaglio che può essere considerata molto interessante: Domenicali ha infatti raccontato come nel paddock della Formula 1 si stia valutando come inserire in calendario una Sprint-Race al sabato e fare qualche prova già quest'anno per capire se la sua introduzione possa realmente aumentare lo spettacolo in pista e di conseguenza l'appeal del Circus.