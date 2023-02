La Ford torna in Formula 1 dopo oltre vent’anni, dal 2026 fornirà i motori alla Red Bull La casa americana dopo oltre vent’anni tornerà in Formula 1. La Ford, che ha scritto pagine di storie, con ogni probabilità fornirà dal 2026 i motori alla Red Bull.

A cura di Alessio Morra

La notizia era nell'aria, mancava solo l'ufficialità che è arrivata adesso. Dopo quasi trent'anni la Ford tornerà in Formula 1 e con ogni probabilità collaborerà con la Red Bull, ai campioni del mondo fornirà i motori dal 2026. Questo il comunicato della casa americana, che ha scritto pagine leggendarie di storia in Formula 1: "Questo è l'inizio di un nuovo entusiasmante capitolo nella storia degli sport motoristici della Ford, iniziato quando il mio bisnonno ha vinto una gara che ha contribuito a lanciare la nostra azienda. Torniamo all'apice dello sport, portando la lunga tradizione di innovazione, sostenibilità ed elettrificazione della Ford su uno dei palcoscenici più visibili del mondo".

Nel comunicato non è stata mai menzionata la Red Bull, ma alle parole del presidente Bill Ford seguirà un annuncio della scuderia austriaca, che oggi svelerà la vettura del 2023 a New York. La Ford ha vinto oltre 170 Gp da motorista ed è stato nel circus dal 1967 al 2004, conquistando anche diversi titoli Mondiali, l'ultimo con la Benetton del 1994 guidata da Michael Schumacher.

Michael Schumacher al volante della Benetton motorizzata Ford nel Gp Belgio 1994.

Soddisfatto anche il CEO della Formula 1 Stefano Domenicali, che ha dichiarato: "La notizia che la Ford tornerà in Formula 1 dal 2026 è ottima per lo sport e siamo entusiasti di vederla insieme agli altri marchi già presenti in Formula 1. Ford è un marchio globale con un incredibile storia nelle corse e nel mondo automobilistico e il nostro impegno per essere ‘Net Zero Carbon' entro il 2030 e introdurre carburanti sostenibili nelle auto di F1 dal 2026 è un motivo importante alla base della loro decisione di entrare in F1: non vediamo l'ora che il logo Ford corra sui circuiti più iconici della F1 2026″.