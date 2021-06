La Ferrari abbandona di fatto i sogni di gloria per il Mondiale di Formula 1 2021. Quando mancano ancora 17 gran premi alla conclusione del campionato (compreso il GP di Francia in corso di svolgimento a Le Castellet), la scuderia del Cavallino, reduce da due pole position consecutive, ha infatti deciso di interrompere lo sviluppo della SF21. Ciò, tradotto in parole povere significa che le, già basse, possibilità di vedere Charles Leclerc o Carlos Sainz vincere una gara in questa stagione sono praticamente azzerate.

Per lottare ad armi pari con la McLaren per il terzo posto nella classifica costruttori invece si continueranno ad analizzare di volta in volta i problemi che emergono sulla monoposto per eventualmente correggerli. Ma ciò che è certo è che la casa di Maranello non fabbricherà più nuove parti per aggiornare la SF21.

A rivelare lo stop ai lavori di sviluppo sulla macchina con cui si sta disputando il Mondiale 2021 è stato il Racing Director e Capo delle operazioni in pista della Ferrari Laurent Mekies: "Dal punto di vista dello sviluppo dell'auto, abbiamo già preso le nostre decisioni. È tutto rivolto al 2022 e non ci sarà nessun vero aggiornamento in arrivo per migliorare le debolezze sulla SF21" ha detto infatti l'ingegnere transalpino nel giorno d'apertura del week end del GP di Francia.

Lo stesso Mekies ha poi spiegato che nonostante ciò a Maranello si continuerà a cercare di capire i difetti della vettura attualmente a disposizione dei piloti per tentare eventualmente di correggerli: "Tuttavia semplicemente comprendendoli meglio. E se li capisci meglio, correlandoli meglio o semplicemente capendone le cause, si può aprire la porta a soluzioni che puoi già applicare in questa stagione".