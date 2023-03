La Ferrari cerca ingegneri su Linkedin: l’offerta di lavoro destabilizza il team F1 La Ferrari cerca ingegneri da inserire nel team di Maranello con un annunci di lavoro su Linkedin: lo strano comportamento del CEO Benedetto Vigna destabilizza però ulteriormente la scuderia di Formula 1 e soprattutto i tifosi dopo il deludente avvio nel Mondiale 2023.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo il disastroso inizio nel Mondiale della Formula 1 2023, in Ferrari c'è un clima tutt'altro che sereno. Le dimissioni, pianificate, di uno dei principali responsabili della SF-23 balbettante in Bahrain, l'ex Head of Concept Vehicle David Sanchez, arrivate pochi giorni dopo la gara di Sakhir, hanno dato inizio ad una serie di indiscrezioni che inevitabilmente hanno destabilizzato l'ambiente e soprattutto i tifosi che speravano in un esordio stagionale molto migliore.

L'incontro di Charles Leclerc con John Elkann al ritorno dal Bahrain, i presunti malumori tra il team principal Frederic Vasseur e il CEO Benedetto Vigna, la riunione straordinaria per serrare le fila all'interno della Gestione Sportiva, e le voci su altri possibili addii (l'attuale ds Mekies e il responsabile del telaio Cardile) a Maranello hanno reso incandescente la situazione. Ed è per questo che, anche un semplice annuncio di lavoro, può diventare un fatto destabilizzante per tutto l'ambiente.

La Ferrari infatti cerca quattro nuovi ingegneri con esperienza da inserire nel suo team e ha pubblicato degli annunci di lavoro su Linkedin. Le posizioni aperte dal Cavallino sono: Regulation & Sustainability Engineer, Manifacturing Engineer Internship, Sensor Application Engineer ed Electrical & Electronics Engineer. E nessuna sembra essere afferente la Gestione Sportiva (cioè il reparto che si occupa della Formula 1). Uno di questi annunci ha però destato molto clamore dando adito a sospetti sul clima che si respira all'interno della Scuderia.

Posto che è prassi per tutti i team di Formula 1 inserire annunci di lavoro su Linkedin (la Red Bull per esempio negli ultimi 20 giorni ne ha pubblicati ben sette), viene da chiedersi perché le posizione aperta dalla Ferrari per "Sensor Application Engineer" (che, come recita l'annuncio pubblicato, andrà a ricoprire il ruolo di "responsabile dello sviluppo, dell'ottimizzazione e dell'integrazione di nuove strategie di sensori a livello di veicolo" e "del controllo degli sviluppi hardware e software") sia stata interpretata come un ulteriore segnale del clima rovente che si respira attualmente all'interno della scuderia F1?

L’annuncio di lavoro condiviso sul proprio profilo Linkedin dal CEO Ferrari Benedetto Vigna

La risposta sta nel fatto che questo annuncio è stato insolitamente pubblicato sul proprio profilo Linkedin personale dall'amministratore delegato della Ferrari Benedetto Vigna, tacciato di aver demansionato Vasseur per avere controllo diretto su ciò che accade all'interno della Gestione Sportiva, e che ciò è avvenuto (qualche giorno dopo i test prestagionali e poco prima del GP del Bahrain) quando già cominciavano a spuntare le prime voci su una situazione non idilliaca all'interno del team F1 e di una SF-23 con più di qualche problema non previsto.

Inevitabile che, dopo la delusione per la gara di Sakhir e aver visto cosa è successo nell'immediato post-gara con le dimissioni di Sanchez e il susseguirsi di indiscrezioni che raccontavano un clima di tensione all'interno della GeS, la strana pubblicazione dell'annuncio di lavoro da parte di Vigna potesse erroneamente essere associata a ciò che stava succedendo all'interno della scuderia di Formula 1.