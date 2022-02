La Ferrari avvantaggiata rispetto alla Mercedes per la vettura 2022: “Vale 2 decimi al giro” Secondo Toto Wolff la nuova monoposto della Ferrari per il Mondiale di Formula 1 2022 ha un vantaggio di due decimi di secondo al giro su Mercedes e Red Bull grazie alle ore extra passate in galleria del vento lo scorso anno.

A cura di Michele Mazzeo

C'è grande ottimismo intorno alla Ferrari in vista del Mondiale di Formula 1 2022. A Maranello si lavora da due anni sulla rivoluzionaria F1-75 che già dalla presentazione ufficiale ha stupito tutti per alcune soluzioni innovative che potrebbero avvantaggiarla nel corso della prossima stagione. Per quanto concerne il motore, nonostante anche in questo caso le prestazioni nel finale del passato campionato e le ultime indiscrezioni lasciano filtrare una certa fiducia, bisognerà attendere invece il primo confronto diretto con le avversarie che avverrà sul circuito di Barcellona il prossimo 23 febbraio quando andrà in scena il primo dei tre giorni di test prestagionali della F1.

Non sembra aver bisogno della controprova della pista invece Toto Wolff che crede che la nuova monoposto del Cavallino con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz prenderanno parte al prossimo Mondiale abbia un vantaggio di due decimi al giro rispetto a Mercedes e Red Bull. Secondo il team principal della scuderia tedesca infatti è questo il vantaggio che il tempo extra passato nella galleria del vento nel 2021 ha garantito alla Ferrari rispetto alle avversarie.

"La possibilità di avere più tempo nella galleria del vento è ovviamente qualcosa che non va sottovalutata – ha detto infatti Toto Wolff durante la presentazione della nuova W13 interpellato su quale sia lo stato della Ferrari in vista del Mondiale di Formula 1 2022 –. Il vantaggio di finire in sesta posizione nella classifica costruttori è di un paio di decimi di secondo rispetto al primo classificato" ha poi spiegato il numero uno della Mercedes.

Secondo Wolff dunque il disastroso 2020 della scuderia di Maranello (che ha chiuso al sesto posto nella classifica Costruttori) ha di fatto avvantaggiato la Ferrari nel lavoro sulla monoposto 2022 (la F1-75) che adesso avrebbe quindi un vantaggio di due decimi di secondo al giro rispetto a Mercedes e Red Bull. Per capire se la previsione dell'austriaco corrisponde alla realtà bisognerà attendere la prova della pista soprattutto in un anno in cui si riparte da zero (almeno per quanto concerne l'aspetto aerodinamico delle monoposto). E lo sa bene Toto Wolff che non esclude ribaltoni nelle gerarchie: "Tra poco vedremo dove saranno tutti, personalmente non sto snobbando nessuna squadra perché abbiamo visto cosa è accaduto nel 2009 con il doppio diffusore. Se un team ha trovato qualcosa di rivoluzionario, almeno all’inizio sarà davanti a tutti".