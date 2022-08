La Ducati ha scelto Enea Bastianini, sarà lui il compagno di Bagnaia nel 2023: Martin beffato La Ducati ha sciolto le riserve sul pilota che farà coppia con Pecco Bagnaia nel team ufficiale nella MotoGP 2023: la scelta è ricaduta su Enea Bastianini preferito a Jorge Martin.

A cura di Michele Mazzeo

La Ducati ha finalmente sciolto le riserve riguardo al nuovo pilota che affiancherà Pecco Bagnaia nel team ufficiale nel campionato della MotoGP 2023. La scelta è ricaduta sul centauro italiano Enea Bastianini che in questa stagione con il team Gresini si è tolto la soddisfazione di vincere le sue prime tre gare nella classe regina del Motomondiale.

La squadra di Borgo Panigale ha dunque deciso di puntare su un tandem tutto italiano con il riminese, che ha firmato un contratto biennale, preferito allo spagnolo Jorge Martin che quindi, anche il prossimo anno, rimarrà nel team clienti Pramac Racing in coppia con Zarco ma avrà comunque un equipaggiamento da pilota ufficiale. Una vera e propria beffa per lo spagnolo che lo scorso anno era riuscito a battere Bastianini nella corsa al titolo di Rookie of The Year e che ambiva a prendere il posto nel team ufficiale lasciato libero da Jack Miller.

Le sorprendenti prestazioni del 24enne italiano nella prima parte dell'attuale stagione con la Desmosedici del Team Gresini (vittoria in Qatar, Austin e Le Mans) gli hanno permesso di effettuare il sorpasso ai danni del catalano nelle preferenze degli uomini Ducati che hanno quindi deciso di offrirgli la chance di correre in una squadra ufficiale e con la migliore moto possibile.

A spiegare il motivo di questa scelta è stato il Direttore Generale Ducati Corse Gigi Dall'Igna che annunciando l'ingaggio di Bastianini ha chiarito: "Enea è un pilota di grande talento che è maturato molto in questi due anni in Ducati. Ha saputo crescere velocemente, conquistando due podi nel suo anno di esordio in MotoGP e poi conquistando tre strepitose vittorie quest'anno con Gresini Racing in Qatar, Stati Uniti e Francia. Non è stata una scelta facile, Enea e Jorge Martin sono due piloti molto veloci e giovani, e proprio per questo abbiamo voluto garantire da entrambi lo stesso materiale e supporto tecnico, siamo sicuri che potranno mostrare tutto il loro grande talento in pista".