La domenica estrema di Hamilton, si lancia 10 volte da un aereo: “Per schiarirmi le idee” Lewis Hamilton ha vissuto una domenica estrema lontano dalla Formula 1. Il pilota della Mercedes si è lanciato da un aereo dimenticando il decimo posto in Arabia Saudita.

A cura di Fabrizio Rinelli

Come rilassarsi prima di rimettersi al volante di una Mercedes e riscattare il decimo posto nell'ultimo GP in Arabia Saudita? Chiedere a Lewis Hamilton. Il pilota britannico non ha iniziato questo Mondiale di Formula 1 come ci si aspettava. Dalle qualifiche alla gara, l'ex campione del mondo ha avuto non pochi problemi nell'ultima tappa del Circus e così ha pensato bene di approfittare del weekend di pausa dalla sua monoposto per sorvolare al meglio Dubai. La vista mozzafiato del deserto, ha permesso ad Hamilton di godersi un fine settimana all'insegna del brivido e del coraggio.

Il pilota della Mercedes ha infatti pubblicato un video sul suo account Instagram in cui si diverte a fare paracadutismo lanciandosi da un aereo in volo. Hamilton aveva bisogno di liberare la mente, staccare la spina per un po' e concentrarsi a fare un'attività che l'ha divertito da sempre. Troppo tempo è passato dall'ultima volta che Hamilton ha fatto paracadutismo a causa delle restrizioni dovute alla pandemia mondiale da Covid-19. Il pilota britannico si è esibito in un tuffo spettacolare con tanto di piroette. Il tuo filmato in questo video che Hamilton ha voluto descrivere nei minimi particolari.

"Ieri è stata la giornata migliore – ha scritto Hamilton sul suo account – Un modo molto ideale per trascorrere una domenica". Hamilton spiega proprio come sia appassionato da diverso tempo di questa pratica: "Faccio paracadutismo ormai da un paio d'anni, ma naturalmente a causa della pandemia non sono riuscito ad andare – ha aggiunto ancora il pilota Mercedes – Ho fatto 10 salti, ho imparato qualcosa di nuovo ogni volta. È un ottimo modo per liberare la mente, e concentrarsi nuovamente sulla settimana a venire".

Dopo un podio in Bahrain, Hamilton è arrivato 10° in Arabia Saudita domenica scorsa e ha dunque voglia di riscattarsi mostrando ancora una volta le sue incredibili abilità al volante. Il prossimo appuntamento con il Mondiale di Formula 1 è domenica 10 aprile sul circuito Albert Park di Melbourne, in Australia. Negli ultimi giorni però non si è fatto altro che parlare di un suo possibile ritiro anticipato. Già dopo la cocente delusione della passata stagione a causa del Mondiale soffiatogli da Verstappen all'ultimo giro, Hamilton aveva ragionato proprio su questa possibilità. Poi è tornato sui suoi passi ma adesso l'argomento è di nuovo vivo più che mai.