La Corte d’appello annulla la penalità a Marquez: doppio long lap penalty scontato al Gp d’Argentina Marc Marquez potrà tornare a correre in Motogp senza dover scontare il doppio long lap penalty inflitto al pilota spagnola dopo il Gp di Portimao. La Corte d’appello ha annullato la penalità sottolineando come sia stata già espletata in Argentina (gara in cui Marquez era assente per infortunio).

A cura di Fabrizio Rinelli

Marc Marquez potrà tornare a correre in Motogp senza dover scontare il doppio long lap penalty inflitto al pilota spagnola dopo il Gp di Portimao. Al campione della Honda era stata inflitta la pena da scontare nel Gp in Argentina successivo a quello in Portogallo per via della sua manovra azzardata in fase di sorpasso che ha portato alle cadute di Martin e Oliveira. Praticamente per due volte Marquez avrebbe dovuto completare giri più lunghi – come dice il regolamento – utilizzando l'area asfaltata all'esterno del tracciato. Nessuna retrocessione in pista ma comunque una sanzione che gli avrebbe fatto perdere almeno 2-3 secondi preziosi.

L’incidente a Portimao punito inizialmente con la long lap penalty.

Ma clamorosamente, dopo il riscorso presentato dalla Honda, la Corte d'Appello Motogp della Fim ha annullato quella penalità poiché già espletata con la mancata partecipazione alla gara in Argentina. Marquez infatti, a seguito di quella manovra azzardata cadde subendo anche la penalità da scontare nel prossimo Gp in Argentina. Il regolamento da questo punto di vista non è chiaro e non prevede che il pilota debba scontare la pena solo se in pista. Vista l'assenza per infortunio del Caproncito in Argentina, gara in cui effettivamente Marquez avrebbe dovuto scontare la long line penalty, è stato ritenuto opportuno decretare che il pilota avesse scontato la penalità semplicemente con la sua assenza.

Il testo originale della sanzione inizialmente inflitta a Marquez a Portimao, sottolineava infatti come lo spagnolo avesse dovuto scontare la penalità nel GP d'Argentina. Mancava dunque la dicitura "nel prossimo Gran Premio", non prevedendo un'eventuale assenza per infortunio del pilota che effettivamente si è verificata. Ecco perché la Honda nel suo ricorso si è concentrata proprio su questo buco nel regolamento facendo valere le proprie ragioni. Marquez così ha scontato effettivamente la propria penalità ma in una gara in cui era assente. Il pilota spagnolo potrebbe tornare in pista già a Le Mans nel caso in cui i medici dovessero dare l'ok dopo l'operazione, prendendo parte alla gara senza scontare alcuna penalità.

Marquez ora potrà tornare in pista già a Le Mans.

Ha pesato quindi la leggerezza con cui è stato emesso il provvedimento che inevitabilmente ha evitato a Marquez di correre un Gp con la forte possibilità di chiudere nelle parti basse della classifica finale. E pensare che il Collegio dei Commissari subito dopo il Gp in Portogallo aveva provato a salvarsi in corner, divulgando una seconda nota, nella quale spiegava che era sottinteso che in realtà la doppia long lap penalty sarebbe stata da scontare nella prossima gara a cui avrebbe perso parte. E invece il ricorso della Honda ha avuto poi la meglio facendo leva proprio sul fatto che fosse stato presentata una sanzione modificata in corso d'opera, dopo essere stata accettata e firmata la domenica.

Questo il testo del comunicato ufficiale diramato in queste ore: "A seguito della sentenza provvisoria della Corte d'Appello del MotoGP pronunciata il 12 aprile 2023 che concedeva la sospensione dell'esecuzione dell'Applicazione della Sanzione inflitta a Marc Marquez, la Corte doveva ancora pronunciarsi nel merito della causa considerando tra l'altro la memoria di ricorso presentato da Marc Marquez e dal Team HRC – Repsol Honda Team il 17 aprile 2023. La Corte ha deciso di annullare l'applicazione della sanzione inflitta a Marc Marquez, emessa dallo Stewards Panel della FIM MotoGP in relazione alla sanzione originaria. La Corte ha ritenuto che la Double Long Lap Penalty inflitta a Marc Marquez dal FIM MotoGP Stewards Panel durante la MotoGP Race of Portugal tenutasi il 26 marzo 2023 sia stata scontata dalla mancata partecipazione del Pilota alla MotoGP Race 2023 di Argentina. Marc Marquez è quindi autorizzato a disputare la prossima gara a cui potrà partecipare, senza ulteriori sanzioni".