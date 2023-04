La città di Michael Schumacher cancellata dalla faccia della terra: erano rimasti solo 12 abitanti La cittadina di Manheim di Kerpen dove è cresciuto il leggendario pilota di Formula 1 Michael Schumacher a breve sarà rasa al suolo per fare spazio ad una miniera. Già oggi è un villaggio fantasma: ci vivono solo 12 persone.

A cura di Michele Mazzeo

La cittadina in cui è cresciuto il leggendario pilota di Formula 1 Michael Schumacher sarà presto rasa al suolo. Il distretto di Manheim di Kerpen dove papà Rolf gestiva la pista di Go-Kart in cui il sette volte iridato e suo fratello Ralf hanno dato inizio alla propria carriera da piloti che li ha poi portati in F1 e dove il Kaiser visse anche insieme alla moglie Corinna subito dopo il loro matrimonio a breve sarà demolita per fare spazio ad una miniera per l'estrazione di lignite.

Gli escavatori hanno infatti quasi finito di radere al suolo le zone limitrofe e ad inizio 2024 arriveranno a Manheim per demolire quasi tutto. Grazie alla vicinanza con la foresta di Hambach, area protetta per il suo levato valore ecologico, solo la pista di Go-Kart "Erftlandring", la casa di proprietà della famiglia Schumacher (recentemente ristrutturata da Ralf) e la chiesa di Sant'Albano e Leonardo si salveranno dalla demolizione. Il resto invece sarà vittima delle pale degli escavatori, compresa la casa sita in Forsthausstrasse 92 dove hanno vissuto Michael e Corinna prima di trasferirsi a Monaco di Baviera e l'ex Casa Municipale dove i due si sono sposati.

Inevitabilmente viene da chiedersi per quale motivo nessuno lotti per salvare la cittadina legata al mitico ex pilota della Ferrari considerato uno dei più grandi sportivi tedeschi ancora amatissimo in tutto il mondo nonostante di lui si abbiano pochissime notizie da quando la sua vita è stata stravolta dal terribile incidente sugli sci del 2013 con le conseguenze del quale tutt'ora sta facendo i conti? La risposta sta nel fatto che già oggi Manheim di Kerpen è una vera e propria città fantasma.

Nel distretto, situato a pochi chilometri da Colonia che in passato contava una popolazione di 1.700 abitanti, infatti vivono attualmente solo 12 persone (che a breve dovranno andare via). Tutti gli altri hanno già deciso di accettare le generose offerte della RWE (la compagnia elettrica tedesca) e lasciare per sempre la cittadina che a stretto giro di posta scomparirà dalla faccia della terra nonostante sia stato il luogo in cui è cresciuto quel Michael Schumacher che ha scritto la storia della Formula 1 e dello sport tedesco.