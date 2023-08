La cena privata tra Ricciardo e Marko spaventa Perez: Red Bull in subbuglio prima del GP d’Olanda Durante le vacanze estive del Mondiale di Formula 1 2023 in Austria è andata in scena una cena privata tra il superconsulente della Red Bull Helmut Marko e il pilota Daniel Ricciardo che è il principale candidato a sostituire Sergio Perez sulla RB19 che continua ad avere il suo sedile molto traballante.

Situazione diametralmente opposta tra i due piloti di casa Red Bull al ritorno in pista dopo la pausa estiva. Se da un lato il dominatore del Mondiale di Formula 1 2023 Max Verstappen arriva con grande entusiasmo alla gara di casa del GP d'Olanda (dove, ottenendo il nono successo di fila, potrà eguagliare lo storico record di Sebastian Vettel), dall'altro il suo compagno di squadra Sergio Perez arriva a Zandvoort con il dovere di dimostrare di meritarsi quel sedile messogli in discussione dagli stessi vertici della scuderia austriaca. E, dopo quanto avvenuto durante le vacanze estive, nel gran premio olandese la pressione sulle spalle del messicano sembra essere ancora maggiore rispetto al passato, nonostante i due podi conquistati nelle ultime due uscite prima della sosta.

Già, perché durante la pausa è andata in scena una cena privata tra il principale aspirante al suo posto al fianco di Verstappen, Daniel Ricciardo, e il superconsulente della scuderia austriaca Helmut Marko, colui cioè che prende le decisioni riguardo i piloti dell'universo Red Bull. Una cena in cui è difficile pensare che, tra le altre cose, non si sia parlato anche del futuro dell'australiano che da poco, proprio per scelta dell'80enne austriaco, ha ripreso il ruolo di pilota titolare in Formula 1 sostituendo Nyck de Vries in AlphaTauri, cioè la squadra satellite del team di Milton Keynes fin qui dominatore del campionato. Una cena nata dal fatto che Ricciardo stava trascorrendo le vacanze in Austria, a pochi chilometri da Graz (la città in cui vive Marko), insieme alla fidanzata Heidi Berger, figlia dell’ex pilota MacLaren e Ferrari Gerhard.

Cena privata confermata dallo stesso Helmut Marko che, parlando alla testata austriaca Kleine Zeitung, ha anche elogiato l'esperto pilota di Perth: "Sì, ci siamo visti. Ma è una cosa normale quando viene a Graz – ha difatti detto l'austriaco –. Ha una personalità molto positiva, una carriera di successo e un’incredibile esperienza. La sua grinta e la sua verve hanno dato una vera e propria scossa all’Alpha Tauri. È stato un vero e proprio motivatore. Porteremo un aggiornamento importante sulla vettura e vedremo se la direzione sarà quella giusta, sperando che potranno finire presto a punti. Naturalmente un pilota come Ricciardo ti aiuta enormemente in questa situazione. Ti dice esattamente cosa funziona e cosa no" ha poi proseguito tessendo le lodi del driver 34enne confermando di fatto come sia il più papabile tra i candidati al sedile della Red Bull qualora si decidesse di sostituire Sergio Perez prima della scadenza del suo contratto fissata a dicembre 2024.

Del tutto opposto invece il commento rilasciato riguardo al pilota messicano che è stato tutt'altro che rassicurato Helmut Marko: "In Formula 1 non esiste nulla di sicuro al 100%. Da qualche parte ci sono sempre delle situazioni legate alle prestazioni di cui parlare. A Zandvoort daremo uno sguardo alla situazione e discuteremo come procedere. Poi ne sapremo di più" sono state infatti le parole del superconsulente della Red Bull rispondendo ad una precisa domanda su quanto Sergio Perez possa considerare solido il suo sedile in questo momento.