La bellissima storia dietro la foto di Kimi Antonelli che legge un libro vicino la tomba di Senna

Kimi Antonelli lo scorso agosto ha compiuto 19 anni. Il giovanissimo pilota della Mercedes è classe 2006. La storia della Formula 1 la conosce bene e per Ayrton Senna ha quasi una venerazione. Ha scelto il numero 12 per correre (quello che Senna usò con Lotus e McLaren) e nella sua prima volta in Brasile ha voluto fare una visita al cimitero di Morumbi, dov'è seppellito l'immenso campione brasiliano. Alcune immagini le hanno postate sui social sia lui che la Mercedes sui social network. Successivamente è spuntata un'altra foto, splendida, di Antonelli immortalato mentre legge proprio al cimitero di San Paolo.

Kimi Antonelli ha reso omaggio ad Ayrton Senna

Dici Senna e pensi al Brasile, soprattutto se si corre il Gran Premio di Interlagos. Ayrton riposa nel cimitero di Morumbi, è posto in modo molto semplice, non lontano da un albero, una targa, una foto da pilota e tantissimi fiori colorati. Negli anni tantissimi piloti sono andati a fargli visita. Da Hamilton in giù. A questo giro è stato Andrea Kimi Antonelli a recarsi da Senna, che ha come idolo assoluto. Lui stesso ha postato tre foto sul suo account Instagram, a corredo ha scritto: "Iniziare questa settimana visitando un luogo speciale". Poi l'hashtag Senna Sempre. La Mercedes ha condiviso quelle immagini.

La foto di Kimi Antonelli che legge una biografia di Senna

Ore dopo quei post è spuntata un'altra immagine di Kimi Antonelli immortalato al cimitero. Forse ci era tornato. Perché non aveva la stessa maglia, da gialla a nera, e lì ha letto alcune pagine di un libro dedicato ad Ayrton. Qualcuno lo ha immortalato, si potrebbe anche dire paparazzato, mentre era intento nella lettura, concentrato, anche con le cuffie per isolarsi totalmente. A farlo è stato colui che ha postato la foto, la persona che gestisce l'account ‘Estagiario da F1', che racconta di aver deciso di fare una visita pure lui alla tomba di Senna dopo aver visto le precedenti foto e una volta recatosi lì di aver trovato Kimi.

Il gesto, a questo punto duplice, naturalmente ha fatto il giro di web e social. Un'immagine virale sì, ma non solo. Un'immagine che testimonia la semplicità di Antonelli, conferma l'ammirazione totale per il suo mito e fa trasparire anche tantissima tranquillità.