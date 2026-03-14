Kimi Antonelli fa la storia della F1, poi subito il tenero abbraccio col papà e con Hamilton

Kimi Antonelli è diventato il più giovane pole-man nella storia della Formula 1, a 19 anni e 6 mesi. Subito dopo ha abbracciato il papà, suo mentore, e Lewis Hamilton che ha scommesso sul futuro del pilota italiano.

Doveva succedere, era scritto, scontato, mancava solo il quando e il dove. La risposta è Shanghai, sabato 14 marzo. Luogo e data della prima pole position in carriera di Kimi Antonelli, che ha iscritto a caratteri cubitali il suo nome nella storia della Formula 1. Il pilota italiano è diventato il più giovane di sempre a realizzare una pole ed è il primo italiano a centrarla dal 2009. La sua Mercedes è una bomba, è la miglior vettura in assoluto della F1 oggi, Russell ha avuto un problemino, ma Kimi con autorità si è preso la prima posizione.

"Sono rimasto calmo ora vorrei riportare l'Italia sul gradino più alto del podio"

Antonelli è il vero predestinato, non per caso è finito a 18 anni alla Mercedes. Un anno di apprendistato di lusso per essere pronto nell'anno della rivoluzione, che ha riportato la Mercedes in altissimo. Ora la prima pole della carriera, già alla seconda gara. A caldo ha mostrato la sua gioia sì, ma non ha preso la serenità né l'aplomb: "È stata una sessione molto pulita e sono molto contento. Non vedo l'ora di partire davanti a tutti nella gara di domani. Sapevo che Russell aveva avuto un problema, ma sono rimasto calmo".

E le difficoltà non sono mancate durante la sessione: "Ho fatto un po' fatica con il bilanciamento, ho anche chiesto al team se ci fosse qualcosa di rotto. Me la voglio godere ma non troppo, sono già concentrato su domani, fare la pole è bello ma bisogna concludere bene. Sarebbe bello riportare l'Italia sul gradino più alto del podio".

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Gli elogi di Lewis Hamilton a Kimi Antonelli

Parole da pilota scafato, da ragazzo maturo. Ha imparato tanto in questi anni, e tra i suoi maestri c'è Lewis Hamilton che gli ha dato tanti consigli e gli ha predetto un futuro radioso in Formula 1. Lewis nel momento storico c'è o meglio c'è stato. Perché dopo sette qualifiche nelle quali le ha prese da Leclerc ha vinto il duello con il compagno di squadra piazzandosi terzo, che significa anche foto, quella che immortala i primi tre. Hamilton ripreso dalle telecamere vede Antonelli e gli riserva un grandissimo sorriso, poi un abbraccio e in seguito parlando con i media si è già portato avanti: "Questo di Kimi è un record fantastico. Ci vorrà un po' prima che qualcuno si avvicini".