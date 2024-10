video suggerito

Keanu Reeves debutta come pilota professionista a Indianapolis: la sua prima gara non va come sperava L'attore Keanu Reeves ha debuttato come pilota professionista nella tappa conclusiva della Toyota GR Cup North America sul leggendario circuito di Indianapolis: il suo esordio però non è stato quello sperato dato che nella sua prima gara ha dovuto fare i conti con un incidente.

A cura di Michele Mazzeo

Si allunga la lista delle attuali star di Hollywood che si sono cimentate con le corse automobilistiche, chi per lavoro (come Brad Pitt impegnato nelle riprese del film sulla Formula 1) chi invece per passione (come Patrick Dempsey che ha preso parte a diverse gare). Nel weekend infatti anche il celebre attore Keanu Reeves ha fatto il suo debutto come pilota professionista prendendo parte alla tappa della Toyota GR Cup North America sul leggendario circuito di Indianapolis.

L'esordio del 60enne canadese però non ha avuto l'epilogo sperato dato che nel bel mezzo della sua prima gara ha dovuto fare i conti con un incidente: la star della fortunatissima saga "Matrix" improvvisamente ha infatti perso il controllo della sua vettura (probabilmente a causa dello sporco presente in pista dato che ciò è avvenuto mentre stava percorrendo un tratto di breve rettilineo) che è quindi andata in testacoda facendola finire prima sull'erba e poi nella via di fuga in asfalto posta ai lati della pista in Curva 9.

Keanu Reeves è dunque riuscito ad evitare collisioni e violenti incidenti e, dopo aver segnalato in radio di non aver riportato alcuna conseguenza fisica da quell'incidente, a riprendere la pista ma, causa quell'uscita di pista, ha visto inevitabilmente compromesso il risultato finale in quella che era la sua prima gara da pilota professionista. L'attore è infatti riuscito a completare la corsa portando la sua Toyota n. 92 del team BRZRKR (nome scelto in omaggio al suo romanzo di fantascienza scritto insieme a China Miéville intitolato The Book of Elsewhere) fino alla bandiera a scacchi seppur solo in 25ª posizione.

Un piccolo incidente di percorso che però non sembra aver in alcun modo influito sulla voglia di competere nelle corse automobilistiche per Keanu Reeves che, prima di tornare ai suoi impegni come attore nella promozione dei suoi ultimi film, tornerà nuovamente in pista ad Indianapolis per prendere parte a Gara-2 della tappa conclusiva della Toyota GR Cup North America.