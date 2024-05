Jorge Martin trionfa nella sprint race del GP Francia di MotoGP: fuori Bagnaia, caduta per Bezzecchi

video suggerito

Jorge Martin è il vincitore della sprint race del GP Francia di MotoGP. Il pilota spagnolo ha chiuso davanti a Marc Marquez e Vinales, per un trio tutto spagnolo. Non sono mancate le emozioni nella gara ridotta sul tracciato di Le Mans, con i colpi di scena principali rappresentati dall'uscita di scena repentina di Bagnaia per problemi alla sua Ducati e da quella successiva di Bezzecchi per una caduta quando era secondo. Domani il duello in vetta si riproporrà visto che Martin partirà in pole, con Bagnaia alle sue spalle. Attenzione a Bastianini, che si è preso il secondo posto della classifica iridata.

Jorge Martin vince la sprint race del GP Francia

Il leader della classifica mondiale Jorge Martin ha concesso le briciole agli avversari nella sprint race di Le Mans. Il pilota della Ducati Pramac, è stato davanti dall'inizio alla fine. Con Bezzecchi che è stato sempre alle sue spalle, fino a pochi giri dalla fine, quando si è reso protagonista di una caduta, con scivolata sul tracciato. Secondo Marc Marquez con un ritardo di 2.5 secondi e Vinales con 4.8 secondi. Quarto posto prezioso per Bastianini, primo degli italiani. Il pilota della Ducati ora è a 28 punti da Martin, e ha scavalcato Bagnaia, che dista dalla vetta 29 lunghezze. Domani il duello si riproporrà visto che Martin partirà in pole, con Bagnaia alle sue spalle.

Cosa è successo a Bagnaia, perché ha abbandonato la sprint race di Le Mans

Pecco è partito con la seconda moto, dopo che la prima era stata rovinata da un incidente. Ma ha comunicato al Team di accusare qualcosa che non andava al mezzo. Corsa contro il tempo per risolvere i problemi in vista della gara di domani. Queste le parole di Davide Tardozzi, team manager della Ducati a Sky: " Non si trovava con la seconda moto, evidentemente qualcosa non ha funzionato. Bisognerà capire cosa è successo". Dopo la caduta nelle qualifiche Pecco ha dovuto utilizzare la seconda moto, perché la prima non era a posto".

La classifica del MotoGP dopo la sprint race

Jorge Martin (Ducati) 104 Enea Bastianini (Ducati) 76

Francesco Bagnaia (Ducati) 75

Pedro Acosta (KTM) 73 Maverick Vinales (Aprilia) 70 Marc Marquez (Ducati) 69 Brad Binder (KTM) 59 Aleix Espargarò (Aprilia) 44 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 37

Marco Bezzecchi (Ducati) 36

Alex Marquez (Aprilia) 27 Fabio Quartararo (Yamaha) 25 Jack Miller (KTM) 24 Miguel Oliveira (Aprilia) 23 Raul Fernandez (Aprilia) 13 Joan Mir (KTM) 12 Augusto Fernandez (KTM) 10 Daniel Pedrosa (KTM) 7 Alex Rins (Yamaha) 6 Franco Morbidelli (Ducati) 6 Johann Zarco (Honda) Takaaki Nakagami (Honda) 4

