MotoGP Francia oggi, orari TV su TV8 e Sky di qualifiche e Sprint Race: dove vederla in diretta e streaming

MotoGP oggi in pista per il GP Francia a Le Mans: qualifiche in programma alle 18:00. Alle 15:00 la sprint race mentre la gara è in calendario domani alle 14:00. Diretta TV e streaming su Sky, in chiaro anche su TV8. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.

0

09:25 Al via le FP3 di Moto 2 Dopo i risultati di Moto 1 tocca a Moto 2 andare in scena con le FP3. In Francia è tutto pronto per la partenza delle prove libere. A cura di Ada Cotugno 09:00 A che ora iniziano le FP3 della MotoGP L'appuntamento per le ultime prove libere di MotoGP in vista della gara di domani avranno inizio alle ore 10:10, subito dopo le FP3 di Moto 3 e Moto 2. A cura di Ada Cotugno 08:40 Al via le FP3 di Moto3 Il primo appuntamento in Francia va in scena adesso: cominciano in questo momento le FP3 di Moto 3. A cura di Ada Cotugno 08:30 Gp Francia, si apre la sfida tra Bagnaia e Martin In Francia la scena sarà tutta per i primi due della classe di questo Motomondiale, Bagnaia e Martin. L'italiano sta vivendo un ottimo inizio della stagione e vuole insediare il rivale al primo posto della classifica: saranno loro i protagonisti delle qualifiche di oggi e anche della gara di domani. A cura di Ada Cotugno 08:00 I risultati delle prove libere di MotoGP: Martin davanti a Bagnaia, Bastianini e Marc Marquez fuori dalla top-10 Jorge Martin ieri è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del GP di Francia della MotoGP 2024 che, ai primi dieci della classifica dei tempi, ha regalato l'accesso diretto alla Q2 delle qualifiche di oggi. Lo spagnolo del team Pramac si è preso la vetta piazzando un 1'30.388 che gli ha permesso di precedere di un decimo e mezzo il più immediato degli inseguitori, cioè il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia. Pedro Acosta con la KTM del team GasGas e Maverick Vinales con l'Aprilia hanno chiuso davanti ad un altro pilota motorizzato Ducati, vale a dire l'alfiere del team VR46 Fabio Di Giannantonio. Accesso diretto alla Q2 delle qualifiche di oggi anche per Jack Miller, Aleix Espargaro, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi e Fabio Quartararo (che nel GP di casa è riuscito dunque a riportare la Yamaha nei primi dieci). Fuori dalla top-10 (e costretti quindi a passare dalla Q1 in qualifica) sia Enea Bastianini (caduto nell'ultimo giro lanciato) che Marc Marquez (caduto invece ad inizio sessione e costretto a cambiare moto) che hanno chiuso rispettivamente la sessione con l'11° e il 13° miglior crono. Sessione disastrosa per le Honda con tutti i piloti motorizzati dalla casa giapponese che hanno fatto segnare un ritardo di oltre un secondo dalla prestazione cronometrica messa a segno da Jorge Martin. A cura di Michele Mazzeo 07:30 MotoGP, il programma del weekend: gara domani alle 14:00 Domani ci sarà spazio per la gara: l'appuntamento per il MotoGP Francia è fissato per ore ore 14:00. Prima andranno in scena Moto 3 a partire dalle ore 11:00 e Moto 2 dalle ore 12:15. A cura di Ada Cotugno 07:00 Le caratteristiche del circuito di Le Mans Il Motomondiale fa tappa sul circuito di Le Mans per il GP Francia. Si tratta di una pista che ripercorre in parte il tracciato "Circuit de la Sarthe" (dove si svolge la24 Ore di Le Mans), rinominata in onore di Bugatti. Il circuito è stato inaugurato nel 1966, misura 4.185 metri e prevede 14 curve in totale (5 a sinistra e 9 a destra). È la terza pista più corta del mondiale, ma i piloti raggiungono velocità sostenute che la rendono molto tecnica. La staccata più dura è alla nona curva, dove si arriva con una velocità iniziale è di 301 km/h. A cura di Ada Cotugno 06:30 Alle 10:50 le qualifiche per la pole La giornata a Le Mans comincerà molto presto, con le prove libere di Moto 3 e Moto 2 che avranno luogo la mattina. Le qualifiche per la pole invece cominceranno alle ore 10:50, subito dopo le prove libere. Le Q1 ci saranno dalle 10:50 alle 11:05, seguite dalle Q2 tra le 11:15 e le 11:30, tutte visibili gratuitamente anche su TV8. A cura di Ada Cotugno 06:00 MotoGP, gli orari TV di qualifiche e gara sprint del GP Francia: la diretta su Sky e in chiaro su TV8 Tutto pronto per il GP Francia: Bagnaia lancia la sfida a Jorge Martin, leader della classifica mondiale. Si correrà a Le Mans domani, con le qualifiche per la gara che avranno luogo questo pomeriggio. Sarà possibile seguirle su Sky Sport per gli abbonati, mentre in streaming attraverso l'app SkyGo e Now. Le qualifiche e la gara di domenica saranno visibile anche in chiaro gratuitamente su TV8. A cura di Ada Cotugno

MotoGP News Calendario Classifica segui