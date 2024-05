Bagnaia si improvvisa steward, spegne le fiamme con l’estintore: “Erano lì in sei che guardavano”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Pecco Bagnaia partirà dalla prima fila nella Sprint Race e nella gara della domenica del MotoGP Francia, ma durante le qualifiche a Le Mans non è andato proprio tutto liscio. Durante la seconda parte delle qualifiche infatti ha rischiato di perdere la seconda posizione in seguito a una caduta che poteva rivelarsi pericolosa: la sua moto infatti a iniziato a prendere fuoco ma nessuno degli steward è corso in suo aiuto con l'estintore.

Le telecamere infatti hanno ripreso l'italiano che, una volta rialzatosi da terra, è corso a prendere l'estintore per spegnere le fiamme prima che divampasse un incendio. Nessuno si è avvicinato a lui e alla fine ha dovuto fare tutto da solo scongiurando che la situazione degenerasse. L'alfiere della Ducati è apparso un po' indispettito dalla situazione, dato che era circondato dal personale di pista che avrebbe dovuto dargli una mano.

Nessuno aveva capito il perché della dinamica, finché non è stato lo stesso Bagnaia a raccontare perché ha cominciato a correre per la pista con un estintore tra le braccia, visibilmente irritato: "Mi hanno fatto arrabbiare. Erano lì, in sei, che guardavano la moto. Nessuno aveva l’estintore e penso che invece sia una roba normale averlo. Ho dovuto fare una corsa, andare a prenderlo e tornare. Meglio così altrimenti avrebbe preso fuoco tutto".

Bagnaia a un passo dalla pole a Le Mans

L'incidente per fortuna non ha portato nessun danno e Bagnaia ha potuto festeggiare il secondo posto alle spalle di Jorge Martin, leader della classifica generale e suo principale concorrente per la Sprint Race e la gara lunga in programma domani. Lo spagnolo si è piazzato al primo posto nelle Q2 con un tempo record di 1:29.919 e Pecco alla fine si è dovuto accontentare di un gap di +0.192.

La pole è sfilata via per poco ma la prima fila è comunque un ottimo risultato per l'italiano: "Purtroppo non sono riuscito a chiudere l’ultimo giro, ma può succedere quando spingi così forte. Stava venendo fuori un giro incredibile però ho toccato un po’ la linea bianca e ho perso il davanti. Siamo contenti, sono in prima fila con due piloti che vanno veramente forte, sarà una bella gara".

