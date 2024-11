video suggerito

Jorge Martin fa saltare l’ospitata in TV e diventa un caso: “Era in camerino, lo hanno minacciato” Jorge Martin diventa un caso in Spagna dopo aver fatto saltare un’intervista a pochi secondi dal via. L’emittente spiega cos’è avvenuto: “Si trovava nel camerino, ha ricevuto minacce”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Jorge Martin ha cancellato improvvisamente la sua intervista a ‘La Revuelta' facendo scoppiare un caso in Spagna. Il campione del mondo di MotoGP, secondo quanto spiegato dall'emittente era pronto: "Si trovava nel camerino del teatro mezz'ora prima del via, prossimo alla registrazione, ma proprio quando tutti lo attendevano ha spiegato di non voler più rilasciare l'intervista". Ttto ciò è avvenuto perché Martín sarà ospite la prossima settimana a ‘El Hormiguero', un altro programma condotto da Pablo Motos. E così, quando tutto il pubblico era collegato e pronto per ascoltare il pilota campione, si è ritrovato a vedere solo il popolare conduttore David Brancano.

Quest'ultimo ha subito accusato pubblicamente ‘El Hormiguero' di avergli fatto pressioni: "Non è la prima volta che succede". Nella versione fornita da CadenaSer e poi da Cope, a quanto pare Martin prima dell'intervista a La Revuelta, avrebbe ricevuto delle "minacce di cancellazione" della sua apparizione successiva a El Hormiguero e così ha deciso di fermarsi, suscitando grande scalpore sui social network e tra i media. Gonzalo Miró, uno dei collaboratori del programma, ha tuonato: "Ora dovrà essere consapevole in futuro delle conseguenze delle sue decisioni".

In questo caso, le tensioni tra i programmi ‘La Revuelta' e ‘El Hormiguero' avrebbero quasi influenzato la decisione di Martin, che si è trovato intrappolato tra due colossi mediatici. Anche se il pilota non aveva parlato direttamente delle pressioni ricevute, gli esperti del programma fanno sapere come le battaglie tra le reti e gli accordi sui diritti televisivi, come quelli tra Atresmedia e DAZN, avrebbero inciso in maniera determinante nella decisione di Martin. Questo episodio, come si evince dalle parole dei presentatori, potrebbe avere un impatto sulle sue presenze in tv, a prescindere dai successi nel motociclismo.

La spiegazione di Martin e l'intervento della Dorna sulla questione

"Hanno i loro modi per fare pressione su queste cose e Jorge ci ha detto che non può venire dicendoci che altrimenti sarebbero successe certe cose". Una reazione ufficiale a tutto ciò da parte di Martin ancora non c'è stata ma il pilota si è fatto sentire a modo suo mettendo "mi piace" alla pubblicazione del programma presentato da David Broncano su Instagram dove spiegavano le ragioni di quanto accaduto. Nel frattempo ‘El Hormiguero' parla di malintesi: "Si tratta di ‘un piccolo malinteso', indicando come causa scatenante un "errore" di uno dei rappresentanti del pilota. Dopo quanto accaduto, la Dorna, la società organizzatrice del Motomondiale, ha contattato i rappresentanti per risolvere la situazione.