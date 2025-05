video suggerito

Jochen Mass è morto per complicazioni dopo un ictus: il leggendario pilota F1 aveva 78 anni Il mondo dell’automobilismo piange Jochen Mass, scomparso a 78 anni in Francia. Ex pilota di Formula 1 dal 1973 al 1982, vinse il GP di Spagna nel 1975 e la 24 Ore di Le Mans nel 1989. La sua carriera fu segnata dalla tragedia che coinvolse Gilles Villeneuve. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Michele Mazzeo

È morto in Francia, a 78 anni, Jochen Mass, ex pilota di Formula 1 e icona dell’endurance. Il decesso, avvenuto il 4 maggio 2025, è stato causato da complicazioni successive a un ictus che lo aveva colpito a febbraio. A darne notizia è stata la sua famiglia: "È con il cuore pesante che dobbiamo annunciare oggi la morte di Jochen Mass a seguito di complicazioni dopo un ictus a febbraio", si legge nella nota ufficiale.

Una carriera tra Formula 1 ed Endurance

Nato a Dorfen, in Baviera, nel settembre 1946, Jochen Mass lasciò presto gli studi per imbarcarsi su navi mercantili, seguendo la vocazione del nonno capitano. La svolta arrivò per caso: seguendo una fidanzata impegnata come hostess in gare locali, assistette a una cronoscalata e se ne innamorò. Da quel momento lasciò la marina, si fece assumere da un concessionario Alfa Romeo e iniziò a correre nelle formule minori, dimostrando subito un talento cristallino.

Dopo il secondo posto nel campionato europeo di Formula 2 del 1973, fu promosso in Formula 1 da John Surtees. Esordì nel GP di Gran Bretagna dello stesso anno. La sua carriera nella massima serie proseguì per nove stagioni: 105 gran premi disputati, una vittoria (GP di Spagna 1975), 8 podi e il miglior piazzamento finale nel Mondiale nel 1977 (sesto).

Corse per team storici come Surtees, McLaren, ATS, Arrows e March. Al GP di Spagna 1975 conquistò la sua unica vittoria, in una gara interrotta per un tragico incidente che costò la vita a diversi spettatori. Con la McLaren, fu compagno di James Hunt nel 1976, anno del celebre duello con Niki Lauda.

La tragedia di Zolder e l’addio alla Formula 1

Il 1982 fu l’anno che cambiò la sua vita. Durante le qualifiche del GP del Belgio a Zolder, la sua March fu urtata dalla Ferrari di Gilles Villeneuve: il canadese morì nello schianto. Un trauma che convinse Mass a lasciare la Formula 1 a fine stagione.

Si dedicò allora alle corse di durata, in particolare alla 24 Ore di Le Mans, dove dopo numerose partecipazioni trovò il successo nel 1989 con la Sauber-Mercedes. In totale, vinse 30 gare nell’endurance.

Una vita tra le corse e la Costa Azzurra

Negli ultimi anni Jochen Mass si era ritirato a vivere nel sud della Francia, tra Montecarlo e Nizza. Appassionato di auto storiche, partecipava spesso a manifestazioni dedicate ai veicoli d’epoca. Le sue condizioni di salute si erano aggravate dopo l’ictus che lo aveva colpito nei primi mesi del 2025. Il 4 maggio, a 78 anni, si è spento serenamente, lasciando un’eredità di velocità, competenza e umanità nel mondo del motorsport.