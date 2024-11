Jacques Villeneuve furioso per il furto della statua del papà: “Ladri senz’anima”. C’è una ricompensa

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Gilles Villeneuve è uno dei miti della Formula 1. Il pilota canadese morì nel 1982, dodici anni dopo all'esterno del museo a lui dedicato venne eretta una statua in suo onore, esattamente a Berthierville, in Canada, dove dei ladri lo scorso 31 ottobre l'hanno rubata, scatenando anche l'ira del figlio Jacques Villeneuve, campione del mondo F1 1997. C'è chi teme che quella statua già non esista più, mentre c'è stato chi ha proposto una ricompensa per chi dare notizie utili alla cattura dei ladri.

Jacques Villeneuve furioso: "Esseri senz'anima che non meritano di essere chiamati essere umani"

È stato Jacques Villenueve, figlio del pilota, campione con la Williams e tutt'ora in attività, a confermare la notizia. Le parole del canadese sono state forti e furiose. Un video di una quarantina di secondi nel quale dice: "La statua dedicata a mio padre è stata rubata. Questi esseri senz’anima non meritano di essere chiamati esseri umani. Non capisco cosa possa avere gente simile in testa o nel cuore. Gilles ha rappresentato il Canada a livello internazionale. Un vanto per pochi. È vergognoso che ci siano idioti capaci di un simile gesto".

Della statua di Gilles Villeneuve sono rimasti solo gli scarponi da corsa.

La statua di Gilles Villeneuve in Canada

Parole comprensibili quelle di Villeneuve, che perse il padre quando aveva undici anni. La statua di Gilles Villeneuve era stata posta nel 1994 a Berthierville e lì è rimasta praticamente per trent'anni fino a quando due ladri hanno rubato la scultura in bronzo, alta 160 centimetri. Il furto è stato realizzato di notte, considerando il peso e le dimensioni (160 centimetri di altezza) è facile pensare che i ladri siano stati almeno due o tre. Della statua sono rimasti solo gli scarponi.

Ricompensa per chi darà notizie utili sul furto della statua

In Canada c'è chi teme che la statua non esista già più, perché c'è chi pensa che possa essere stata fusa. In quel caso l'obiettivo dei ladri e magari dei committenti era chiaro: si vola fondere la statua per creare dei lingotti. Azimut POS e BG Race Fuels hanno offerto una ricompensa di 12.000 dollari canadesi per chiunque riesca a recuperarla. Mentre l'imprenditore Richard Arel ha deciso di offrire 20.000 dollari canadesi a chi darà notizie utili alla cattura dei ladri che hanno rubato la statua di Gilles Villeneuve.