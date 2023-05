Incredibile collezione segreta di auto scoperta dopo 60 anni: 230 vetture che frutteranno milioni Un’incredibile collezione d’auto di lusso tenuta nascosta per 60 anni in due magazzini e in una chiesa sconsacrata è stata appena scoperta: le 230 preziose vetture andranno all’asta e frutteranno una fortuna.

A cura di Michele Mazzeo

Aprire la porta di un magazzino apparentemente abbandonato e imbattersi in una straordinaria collezione di 230 automobili tra Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz, Alfa Romeo, BMW, Jaguar o Delahaye probabilmente è il sogno di ogni appassionato d'auto. In Olanda però questo sogno, fino a qualche settimana fa si sarebbe potuto realizzare. Già perché solo qualche giorno fa a Dordrecht, una città non lontana da Rotterdam, è stata rivelata una incredibile collezione d'auto tenuta segreta dal 1960. Nascoste in una vecchia chiesa sconsacrata e in due magazzini polverosi ma asciutti, c'era infatti una selezione di auto dei migliori produttori di tutto il mondo, raccolte da un solo uomo in un periodo di circa 40 anni.

Poche le informazioni disponibili su questo collezionista rimasto in incognito fino a qualche giorno fa. Sappiamo che si chiama Palmen, che è molto riservato, che in tutti questi anni ha mostrato la sua collezione solo a pochissime persone (nemmeno chi viveva vicino ai magazzini e alla chiesa sapeva che lì fosse custodita un'incredibile raccolta di auto d'epoca), che non ha figli e che, fino a qualche anno fa, possedeva diverse attività commerciali nella zona di Dordrecht, inclusa una concessionaria di automobili.

Secondo quanto riportano alcuni media olandesi la sua collezione avrebbe avuto origine con l'acquisto di una Lancia Aurelia B20 nel 1960 e, anno dopo anno, ha aggiunto altri veicoli provenienti da tutto il mondo fino ad arrivare ai 230 che attualmente detiene e che ha conservato in buono stato.

A causa della sua età e di varie circostanze private, il signor Palmen negli ultimi tempi si è dovuto separare dalla sua incredibile collezione acquistata interamente da Gallery Aaldering, un concessionario olandese specializzato in auto d'epoca. Tutte le preziose auto appartenute all'uomo ora finiranno all'asta alla quale già in tantissimi vogliono prendere parte e che frutterà una vera e propria fortuna.

Tra le 230 vetture ci sono infatti la Ferrari 365 GT 2+2, l'Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale, la Chevrolet Corvette C1 283, la Citroën SM , la Jaguar E-Type, diverse Facel Vega, e tante altre auto iconiche. I modelli di spicco dell'intera collezione sono però la Lancia Aurelia B24 Spider America, l'Alfa Romeo 2600SZ e la Mercedes-Benz 300S Roadster che oggi valgono oltre mezzo milione di dollari ciascuna. Di grande valore anche le tre Talbot Lago Record T26 e la Delahaye 135M Convertible.

A curare questa straordinaria collezione di veicoli c'è Gallery Aaldering che si è affidata alla piattaforma Classic Car Auction per tre aste in cui le preziose 230 auto collezionate in oltre 40 anni dal signor Palmer, divise in tre maxi blocchi, cambieranno proprietario.