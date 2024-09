Donna tampona e distrugge una preziosa Jaguar alla Mille Miglia Warm Up: era distratta dal telefono Assurdo incidente durante il format 1000 Miglia Warm Up di scena in Austria: una donna distratta dal telefono invade la corsia e centra in pieno una rara e preziosa Jaguar d’epoca distruggendola. Il video con la reazione dei due piloti italiani è diventato subito virale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un incidente tanto costoso quanto surreale quello andato in scena sulle strade austriache durante il format 1000 Miglia Warm Up (una sorta di training per preparare gli equipaggi stranieri ad affrontare la parte sportiva della leggendaria Mille Miglia) di scena in questi giorni nei dintorni di Salisburgo e nel Tirolo. Distratta dal telefono infatti una ragazza 23enne si è scontrata con una rara Jaguar XK120 degli anni '50 guidata dall'equipaggio bresciano composto da Giuseppe Cerbone e Nicolò Bottini Bongrani che seguivano il percorso che li avrebbe dovuti portare al traguardo di tappa fissato a Mittersill.

A parte qualche piccolo graffio in volto, sia i due italiani che la ragazza sono usciti illesi dall'impatto. Lo stesso non si può però dire della rara e preziosa vettura d'epoca con cui i due stavano partecipando all'evento di preparazione della mitica gara annuale di regolarità storica a tappe con partenza arrivo a Brescia sul percorso che porta fino a Roma. E i danni sembrano essere molto costosi.

L'iconica Jaguar XK120, prodotta in soli 12.055 esemplari tra il 1948 e il 1954, vale oggi oltre 150mila euro (prezzo che può anche lievitare sensibilmente in base alle condizioni del veicolo e dai proprietari e dalla storia che ha avuto) e, trattandosi di una vettura uscita dalla fabbrica più di 70 anni fa, eventuali pezzi di ricambio, se reperibili, sono comunque carissimi. E da qui che deriva soprattutto la rabbia dei piloti italiani nei confronti della ragazza che ha provocato il costosissimo incidente, rabbia immortalata nel video pubblicato German Botero sul proprio profilo TikTok, video che poi inevitabilmente diventato virale sui social network.

Leggi anche Prove libere Formula 1 GP Azerbaijan: i risultati e i tempi delle FP1 e delle FP2

Nel video infatti viene mostrata la Jaguar XK120 quasi distrutta con la strada disseminata di detriti volati via dalle due vetture dopo lo scontro frontale. E anche il dialogo andato in scena tra i due italiani e la ragazza subito dopo l'incidente: la 23enne ammette apertamente di essere stata distratta dal telefono facendo così infuriare ulteriormente i due bresciani che, con ancora un po' sangue sulle guance frutto di qualche taglio rimediato durante l'impatto, tra imprecazioni, in italiano e in inglese, tra incredulità e disperazione, non riescono a capacitarsi per il surreale incidente che potrebbe addirittura aver distrutto per sempre la loro rarissima Jaguar con 70 anni di vita.