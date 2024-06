video suggerito

Incidente per papà Verstappen durante il rally in Belgio: sbatte contro un albero ma sta bene Jos Verstappen, papà di Max, campione del mondo di Formula 1, perde il controllo della sua vettura durante la gara di rally in Belgio. Sbatte contro un albero ma fortunatamente senza conseguenze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jos Verstappen è stato protagonista dell'Ardeca Ypres Rally in Belgio. Il papà di Max, campione del mondo in carica di F1, ha subito un incidente fortunatamente senza conseguenze mentre era a bordo della sua Skoda Fabia. Nella nona prova speciale l'ex pilota della Benetton è andato a sbattere a forte velocità contro un albero nel bosco del Kemmelberg. Un incidente causato da una gomma che gli ha fatto perdere il controllo della vettura. Un problema che gli ha fatto perdere diverse posizioni. La gara è stata poi vinta da Stephane Lefebvre su Hyundai i20 Rally2.

Nelle immagini mostrate sui social si nota come Verstappen stesse sfrecciando sul tracciato belga a grande velocità. A un certo punto però la foratura dello pneumatico probabilmente non gli permette di controllare al meglio la sua auto finendo con l'anteriore sinistro contro un albero. La macchina si gira su se stessa e Jos deve fermare momentaneamente la sua corsa. Verstappen perde il paraurti davanti e l'impatto provoca anche il distacco della ruota. Un incidente che fortunatamente non provoca alcun problema fisico al pilota olandese papà di Max

Jos Verstappen è il pilota più "anziano" ed è stato spesso ammirato in varie gare durante i fine settimana. Ha già vinto diverse gare, ma in questo caso ha dovuto accontentarsi di un ritiro a Ypres questo fine settimana. Classe 1972 Jos Verstappen è stato anche un pilota di F1 a cavallo tra gli anni ’90 e 2000. Viene ricordato dal mondo dei motori e delle quattro ruote soprattutto nel '94 quando entrò in Benetton come terzo pilota e collaudatore. Si alternò col pilota titolare J. J. Letho fino a prenderne il posto.

Il ruolo di papà Verstappen sul futuro di Max in Red Bull

Oggi in Formula 1 c'è suo figlio Max Verstappen che oggi pomeriggio sarà in griglia di partenza per correre il GP di Barcellona. Il pilota della Red Bull, campione del mondo in carica, partirà dalla prima fila in seconda casella alle spalle di Lando Norris che ha conquistato la pole. Papà Verstappen ultimamente è stato invece protagonista di alcune dichiarazioni che non sono piaciute alla Red Bull riguardanti il futuro di suo figlio Max nel team. Su tutte, sicuramente l'attacco ad Horner: "Se resterà in Red Bull, il team imploderà”.