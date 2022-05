Improvviso cambio di pilota in Formula 1: paddock in subbuglio a Mondiale in corso La Williams potrebbe licenziare Nicholas Latifi durante il Mondiale di Formula 1 2022 attualmente in corso: il team britannico ha già scelto il possibile sostituto.

A cura di Michele Mazzeo

La griglia di partenza del Mondiale di Formula 1 2022 potrebbe cambiare a stagione in corso. La Williams sta infatti valutando se rivoluzionare o meno la propria coppia di piloti nella seconda parte del campionato e, nel caso, andrà a pescare in casa Mercedes.

La Dorilton Capital, che dall'agosto 2020 è proprietaria del team fondato dal compianto Sir Frank Williams, non sarebbe infatti convinta delle prestazioni messe fin qui in cantiere dal canadese Nicholas Latifi che, contrariamente al compagno di squadra Alexander Albon (autore di una incredibile impresa a Melbourne e in top-10 grazie alla pioggia di penalità post-corsa a Miami), nelle prime cinque gare della stagione non è mai riuscito ad arrivare in zona punti nonostante disponga della stessa identica vettura del thailandese.

Il 26enne di Montreal, entrato nella scuderia britannica come pilota pagante, potrebbe dunque perdere il suo sedile in Formula 1 qualora da qui al GP d'Ungheria (l'ultimo prima della pausa estiva) non alzi il proprio rendimento. Ovviamente non si tratta di una cosa così semplice da effettuare date le sovvenzioni economiche e gli sponsor (il padre Michael proprietario di Sofina Foods principale finanziatore del team) che il driver canadese ha portato alla scuderia di Grove per questo Mondiale 2022.

A rivelare la clamorosa indiscrezione è il giornalista britannico Joe Saward che ha anche svelato che la Williams avrebbe già scelto il sostituto qualora dovesse decidere di licenziare Latifi per scarso rendimento a metà stagione. Nel caso a prendere il suo posto al fianco di Albon dovrebbe essere dunque il campione in carica della Formula E nonché attuale terzo pilota della Mercedes in F1 Nyck de Vries, già vicino al team inglese la scorsa estate e nell'alveo della casa tedesca che gli fornisce i motori.

Qualora ciò dovesse divenire realtà dunque la Williams potrebbe presentarsi in pista a partire dal GP del Belgio a Spa-Francorchamps con una "strana" coppia di piloti formata da un pilota Mercedes (De Vries appunto) e uno Red Bull, dato che Albon è ancora legato alla scuderia austriaca.