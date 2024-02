Il video di un pit-stop della nuova Ferrari diventa virale per il motivo sbagliato: c’è un errore Sui propri canali social la Ferrari ha pubblicato un video in cui mostra la bellezza e la poesia del pit stop, ma nel video c’è un errore, anzi un problema che si presenta sulla vettura di Sainz. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nei giorni scorsi è stata presentata la nuova Ferrari. Sono stati tolti i veli alla SF-24, che ha una maggiore presenza del giallo e del bianco, che sono praticamente sempre abbinati. Questo è il momento in cui si sogna. Una specie di limbo, nel quale c'è l'entusiasmo per la Ferrari che accompagnerà i tifosi in questa stagione e i primi test, che dovrebbero dare una risposta alle ambizioni della Rossa che nel Gp del Bahrain proverà a competere con Verstappen. In questo momento di attesa la Scuderia di Maranello ha condiviso un video sui social, un video affascinante, ma che contiene un piccolo errore, notato dai più attenti.

Esteticamente è molto bella la SF-24, ora si spera sia veloce, la prova dei fatti arriverà presto. Di entusiasmo ce n'è tanto. Perché Leclerc ha finito bene la stagione. Perché la Ferrari comunque è stata l'unica a interrompere il dominio Red Bull nel 2023 e perché dal 2025 ci sarà pure Lewis Hamilton. Il team di Maranello ha condiviso sui social un video davvero bello. Un video breve, quanto deve essere un pit stop – momento sempre cardine di ogni gara.

Al post la Ferrari ha aggiunto ‘Poetry in motion', che tradotto fa: "Poesia in movimento". Nel video si vede ancora meglio la SF-24, che deve diventare familiare agli appassionati. Il momento della sosta raccoglie tutto. Al di là dell'importanza all'interno di un Gran Premio stesso, c'è la rapidità di movimento di tutti i meccanici, che lavorano con tempi strettissimi. Bisogna fare di fretta e non sbagliare niente.

Il problema è all'anteriore sinistra di Sainz, che non viene sostituita con un'altra gomma in modo rapido, perché c'è un intoppo.

Ma nel video condiviso, però, l'errore c'è. Chi ha l'occhio più da investigatore ha notato con prontezza qualcosa che forse era sfuggito pure a chi il video lo ha condiviso. Sainz arriva nella piazzola per il pit stop, ma il pit stop non è perfetto. Perché c'è un piccolo problema alla posteriore sinistra. Non è stato tutto perfetto, si potrebbe dire che la poesia non si vede al cento percento. Chissà, magari, è un effetto voluto. Perché la poesia, la bellezza nelle piccole cose, sta pure in un piccolo errore, perché in fondo, quantomeno in una sosta per un video sui social, l'errore ci può stare.

Formula 1 News Calendario Classifica segui