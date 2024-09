Il video che mostra cosa è successo nello scontro tra Sainz e Perez a Baku: solo uno poteva evitarlo

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

La gara del GP dell'Azerbaijan della Formula 1 2024 vinta da Oscar Piastri beffando il ferrarista Charles Leclerc ha regalato tantissimi colpi di scena e diversi episodi controversi che hanno costretto i Commissari FIA ad un lavoro extra dopo la bandiera a scacchi. Tra questi quello che ha fatto più discutere, al di là delle polemiche sullo strano movimento dell'ala posteriore della McLaren, è stato senza dubbio l'incidente tra la Ferrari di Carlos Sainz e la Red Bull di Sergio Perez andato in scena al penultimo dei 51 giri previsti e che ha messo fuori gioco entrambi i piloti regalando un insperato posto sul podio a George Russell.

Al termine della gara i due piloti coinvolti nello scontro, che rivisto in video appare molto più terribile di quello che in realtà è stato (come dimostra la reazione scioccata di Piastri, Leclerc e Russell nel momento in cui lo hanno visto in TV nel retropodio), sono infatti stati convocati dai Commissari FIA che, dopo averli ascoltati e aver rivisto le immagini dell'impatto, hanno deciso di archiviare l'accaduto bollandolo come un'incidente di gara senza comminare alcuna sanzione. Secondo i commissari infatti entrambi i piloti hanno mantenuto la propria traiettoria senza tagliare la strada all'avversario o effettuare brusche manovre e il contatto sarebbe stato frutto della visuale limitata che avevano in quel momento l'uno dell'altro.

Una decisione che alla fine sembra mettere d'accordo tutti nonostante, dal video che mostra l'incidente da una ripresa aerea, sia emerso che soltanto uno dei due piloti poteva evitare l'impatto. Dopo aver approfittato della difesa del compagno di squadra Leclerc per superare Perez in curva 1 infatti lo spagnolo ha quasi affiancato l'altra Ferrari che lo precedeva approcciando dunque alla Curva 2 con una traiettoria più larga rispetto al messicano della Red Bull che ha quindi provato a riprendersi la posizione seguendo la traccia interna.

In uscita da Curva 2 dunque Sainz è vicinissimo alle barriere mentre Perez è esattamente a centro pista. Arrivati a metà del breve rettilineo che precede Curva 3 il madrileno della Ferrari è ancora davanti di oltre mezza monoposto e per tanto, non vedendo nessuno affiancato, senza effettuare alcuna sterzata improvvisa, inizia a spostarsi gradualmente sulla sinistra per prendere la scia di Leclerc e impostare al meglio la curva successiva (una svolta verso destra). A quel punto soltanto Sergio Perez che arrivava da dietro a velocità più elevata, rallentando o spostandosi verso sinistra, poteva evitare il contatto e quindi l'incidente che ha messo fuori causa entrambi.