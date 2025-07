Il team radio furioso di Leclerc negli ultimi giri a Spa, non può trattenersi: “Lasciami in pace”

La furia di Charles Leclerc con il suo ingegnere Bryan Bozzi. Il team radio durante gli ultimi giri del GP in Belgio a Spa è netto: “Lasciami in pace, per favore”.

Charles Leclerc ha chiuso sul podio al terzo posto il GP di Formula 1 in Belgio. Sul circuito di Spa il pilota della Ferrari ha mostrato finalmente una macchina che ha messo in evidenza grossi progressi e una prestazione degna di nota. Soddisfazione da parte del pilota monegasco, di Vasseur e in generale di tutta l'equipe Ferrari che con questo terzo posto ora guarda con maggiore fiducia il futuro. Nonostante questo però non sono mancati i momenti di tensione durante la corsa caratterizzata da un'emozionante lotta con Max Verstappen che ha tentato fino all'ultimo di strappare il terzo posto a Leclerc.

Il monegasco ha avuto una discussione accesa col team radio, nello specifico con il suo ingegnere Bryan Bozzi. Quest'ultimo stava avvisando Leclerc sul finire della gara che il suo vantaggio si era ridotto a 1,2 secondi. Ma in quel momento il monegasco voleva solo silenzio ed è esploso: "Per favore lasciami in pace non posso avere informazioni e poi quando si avvicina a me ne date troppe".

Il team radio di Leclerc mostrato in diretta tv.

Uno sfogo figlio sicuramente della tensione del momento e della paura magari di poter veder perdere quel podio che aveva costruito con così tanta fatica. "Mantenete la calma, non preoccupatevi". Queste le parole di Leclerc che poi a fine gara ha spiegato cosa sia davvero successo: "La pressione era alta in quel momento, sbagliando la linea di pochi centimetri si rischiava un grandissimo errore – spiega il monegasco -. Ho detto a Bryan di lasciarmi in pace. Lui cerca di darmi informazioni ma a volte ne ho bisogno, altre volte no e così gliel'ho fatto sapere".

Leclerc sul podio con Piastri e Norris.

Leclerc spiega il momento di tensione vissuto col team radio anche alla Sprint

Già al termine della Sprint i due avevano avuto un breve confronto a distanza: "Dimmi solo quando è l'ultimo giro". Questo l'invito del pilota Ferrari via radio che ha fatto sapere come, in un certo senso, sia grato per le informazioni ricevute sulla macchina, ma che in questo momento vorrebbe anche iniziare a vincere. Leclerc infatti non abbandona il sogno di riuscire ad essere ancora protagonista in questo Mondiale: "Continuiamo a spingere e speriamo di poter presto mettere un pochino più di pressione alla McLaren".