Il surreale incidente di Angel Piqueras a Motegi: cade due volte nello spazio di pochi secondi Durante la gara della Moto3 del GP del Giappone il giovanissimo pilota spagnolo Angel Piqueras è stato protagonista di un surreale incidente che lo ha visto finire a terra, disarcionato dalla sua moto, per due volte a di stanza di pochi secondi l'una dall'altra.

A cura di Michele Mazzeo

Episodio inusuale quello andato in scena a cinque giri dal termine della gara della Moto3 del GP del Giappone disputata sul circuito di Motegi che ha permesso al vincitore David Alonso di laurearsi campione del mondo con ben quattro gran premi d'anticipo. Protagonista del surreale incidente è stato il 17enne talento spagnolo Angel Piqueras che ha incredibilmente rimediato ben due cadute a distanza di pochi secondi l'una dall'altra.

Nel corso del 13° giro difatti il classe 2006 del team Leopard era in coda al gruppo dei migliori che in quel frangente era capitanato da Adrian Fernandez e, mentre si apprestava a percorrere la Curva 10 del tracciato nipponico, ha perso aderenza con la gomma anteriore della sua moto che lo ha quindi fatto finire a terra.

Rialzatosi velocemente lo spagnolo è corso a bordo pista per andare a recuperare la sua moto (che nel frattempo era finita nell'erba sul lato opposto della pista rispetto alla curva che stava impostando). E così, prima che arrivassero i commissari di pista, il giovanissimo pilota ha tirato su la moto, è risalito in sella ed è rientrato in pista per provare a riprendere la gara.

Fin qui nulla di così assurdo se non fosse che appena messe le ruote sull'asfalto la sua moto ha perso nuovamente aderenza (questa volta a scivolare è stata la gomma posteriore) facendolo finire di nuovo sull'asfalto per quella che è la sua seconda caduta nello spazio di appena cinque secondi. Per sua fortuna è finito a terra in pista ma lontano dalla traiettoria percorsa dai piloti che passavano in quel momento in quel punto del tracciato.

Una seconda caduta che però non ha frenato la voglia di tentare di tornare in gara di Angel Piqueras che ha provato nuovamente a rimettere in piedi la moto e ripartire, venendo però questa volta bloccato dai commissari di pista che hanno portato via la sua moto griffata Leopard e lo hanno costretto a ritirarsi dalla corsa per essere portato al Centro Medico del circuito per un controllo (che poi non ha evidenziato alcuna conseguenza fisica) dato che nella seconda caduta aveva sbattuto anche con il casco sull'asfalto.