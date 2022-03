Il sogno di Fausto Gresini è diventato realtà: nelle lacrime della moglie Nadia amore e tenacia Dopo la morte di Fausto Gresini la moglie Nadia Padovani e i figli hanno deciso di continuare e in Qatar il Team Gresini Racing ha vinto in MotoGP con Bastianini.

A cura di Alessio Morra

Impossibile non commuoversi. Chi ha visto il Gran Premio del Qatar, la prima del campionato di MotoGP 2022, non è rimasto insensibile nel vedere gli abbracci, la gioia e le lacrime del Team Gresini Racing che ha colto il successo con Enea Bastianiniche in modo strepitoso ha rimontato e ha vinto la prima gara della sua carriera. In quegli ultimi due giri nella mente, nell'anima e nel cuore della famiglia Gresini è passato tutto l'ultimo anno che è stato davvero complicato e forse nessuno poteva pensare che la scuderia fondata da Fausto Gresini poteva vincere la gara d'esordio in Qatar.

Quando Bastianini prende il comando mancano un paio di giri, Espargaro dopo essere stato superato commette un errore grave e si capisce che la vittoria è vicinissima. In quel momento le telecamere indugiano su Nadia, la moglie di Gresini, che piange, vede il successo avvicinarsi, probabilmente teme anche un ritorno dei più diretti inseguitori, ma pensa sicuramente a tutto quello che la sua famiglia ha vissuto. Quando la gara termina all'inviato di Sky non dice quasi nulla, non riusciva a parlare, cosa assai comprensibile. Quel concentrato di emozioni era fortissimo e bisognava anche ricacciarle tutte dentro perché c'era una cosa da fare: andare sul podio e prendere la coppa che spetta al team vincente.

Fausto Gresini era stato colpito dal Covid alla fine del 2020, ha lottato, ma alla fine purtroppo non ce l'ha fatta. L'ex pilota è venuto a mancare il 23 febbraio 2021, tra l'altro a poche settimane dal via del campionato. La sua famiglia ha vissuto momenti tremendi ovviamente e ha dovuto anche capire cosa fare con la scuderia, alla fine si è deciso di continuare l'attività. La moglie Nadia Padovani e i figli Lorenzo e Luca hanno iniziato a gestire il Team che oggi ha trionfato in Qatar in MotoGP.

Pochi giorni fa Nadia Padovani ha rilasciato un'intervista in esclusiva a Fanpage.it in cui ha detto di aver realizzato il sogno di suo marito: "Lui non se lo sarebbe mai immaginato che io avessi la forza per portare avanti questa cosa. Abbiamo realizzato un sogno, quello che era il suo sogno. L'obiettivo che ci siamo posti è stato più forte di qualsiasi cosa".

Mentre il figlio Lorenzo sempre a Fanpage.it ha detto: "Secondo me l'accordo con Ducati avrebbe sorpreso anche lui, non se lo sarebbe mai aspettato. Avrebbe detto ‘C***o, fan per davvero questi?‘. Oggi gli direi: ‘Hai visto? Siamo ancora qua. Nonostante tutto, come hai sempre fatto tu" ha detto infatti ai microfoni di Fanpage.

Dopo la gara anche Bastianini era felice e commosso e ha dedicato il successo a Gresini, che ci ha messo la sua mano: "Provo emozioni incredibili, ho spinto tanto, ma volevo risparmiare le gomme. Ho capito che avrei vinto nel finale perché ho visto che Pol e Binder stavano spingendo tanto e nel finale ho capito che potevo vincere la gara. Per me è difficile parlarne. Voglio dedicare questa vittoria a Fausto, lui ha spinto tanto dal cielo, è fantastico per il team".