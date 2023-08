Il rimprovero social della mamma di Oscar Piastri diventa virale: “Oh no, non lo farai!” Tra i tanti utenti che hanno commentato la foto del pilota McLaren in sella alla Ducati di Zarco ce n’è stato uno in particolare che lo ha spiazzato. Non se l’aspettava. È stata sua madre.

Oscar Piastri all’interno del paddock della Ducati Pramac, il pilota di F1 in sella alla moto di Zarco.

La Formula 1 è ferma, si torna in pista solo a fine mese (27 agosto) per il Gran Premio d'Olanda. Oscar Piastri della McLaren ammazza la noia e il tempo libero concedendosi un blitz nel mondo dei motori ma quello delle due ruote. Ha approfittato dell'appuntamento iridato della MotoGp a Silverstone per provare l'ebbrezza di mettersi in sella a uno dei bolidi. Ma solo per finta… non ha fatto alcun giro sul tracciato inglese. Approfittando dell'ospitalità di uno sponsor, è stato accolto all'interno del paddock della Ducati Pramac.

Il 22enne pilota australiano non s'è lasciato pregare né ha saputo resistere alla tentazione della più classica foto scattata sulla Desmosedici GP23 del francese Johann Zarco. Sorridente, s'è concesso un "break dalle quattro ruote" come ha scritto nel tweet condiviso sui social. Ne aveva bisogno (anche) per smaltire la delusione dell'esito agrodolce che gli ha riservato la recente tappa belga del Circus: a Spa, nell'ultimo appuntamento del Mondiale prima della sosta, ha sì conquistato il primo podio della carriera nella gara sprint ma la soddisfazione per un risultato del genere è stata smorzata dall'amarezza del contatto con Carlos Sainz che ha causato l'estromissione propria e del ferrarista.

L’australiano a bordo della McLaren in occasione del GP di Spa.

"Visto che c’è la pausa per le quattro ruote, ho pensato che avrei dovuto farmi un giro su due", è il messaggio completo di Piastri a corredo dell'immagine che lo vede con le mani ferme sul manubrio della moto. Tra i tanti utenti che hanno commentato quella foto ce n'è stato uno in particolare che lo ha spiazzato. Non se l'aspettava. È stata sua madre, Nicole, che gli ha dedicato un ammonimento subito divenuto virale considerata la portata di oltre 13 mila like ricevuti, con tanto di risposte e altri azioni che hanno alimentato le visualizzazioni del post.

Cosa gli ha detto la donna? Il suo è stato una sorta di rimprovero bonario, un auspicio per dissuaderlo a fare qualcosa che aumenterebbe solo le sue preoccupazioni mamma: "Oh no, non lo farai! Scendi subito da quella moto Oscar Jack Piastri. Il mio cuore già resiste a stento alle macchine".

Non è certo la prima volta che mamma Nicole manifesta tanta accorata attenzione per le festa del figlio che in F1 è al volante della McLaren. Nel week-end relativo allo storico tracciato di Spa mostrò di seguire con grande partecipazione emotiva l'evento: "Sono ancora qui gente. Mi sto solo versando un drink forte e partecipando a qualche respirazione a narici alternate in preparazione per la gara sprint". In altre occasioni capita anche che pubblichi foto che la ritraggono davanti alla tv mentre segue la F1.