Il pilota Filippo Momesso trovato morto in casa: le cause del decesso del 24enne avvolte nel mistero Trovato senza vita nella propria casa di Trento il 24enne pilota del CIV Filippo Momesso: ancora da accertare le cause della morte.

A cura di Michele Mazzeo

Il mondo del motociclismo è in lutto dopo la morte del pilota trevigiano Filippo Momesso, rinvenuto senza vita nella sua casa di Trento e a nulla sono serviti i disperati tentativi di rianimarlo. Una tragedia improvvisa per il 24enne originario di Oderzo che si divideva tra l'attività in pista nel Campionato Italiano Velocità e gli studi universitari per laurearsi in ingegneria informatica (motivo per il quale da ormai diversi anni si era trasferito nel capoluogo trentino lasciando la Marca trevigiana), laurea che ha conseguito lo scorso luglio. Avvolte ancora nel mistero le cause del decesso e non è ancora chiaro se verrà eseguita l'autopsia sul corpo per accertarle.

Una notizia che ha scosso inevitabilmente l'intero mondo del motorsport italiano nel quale Filippo "Momo" Momesso era molto conosciuto. Dopo diversi anni passati nelle varie categorie del CIV (Campionato Italiano Velocità) dove aveva debuttato nel 2019 con il team MMR nella classe SS600, in questa stagione infatti era prima sceso in pista nel trofeo National Trophy 1000 e poi nel trofeo Aprilia RS660 dove aveva cominciato con un eccellente terzo posto nella tappa andata in scena poche settimane fa sul circuito del Mugello.

Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia del pilota composta da mamma e papà (Antonio, molto conosciuto ad Oderzo e sempre presente a sostenere il figlio nei weekend di gara sui principali circuiti italiani) e il fratello Riccardo. Secondo quanto rivelato da un amico del padre al Gazzettino i due stavano lavorando alla costituzione di un team motociclistico tutto loro prima che la vita di Filippo venisse improvvisamente stroncata a soli 24 anni.