Il piano diabolico di Lorenzo contro Valentino Rossi nel 2015: era d’accordo con un giornalista A distanza di sette anni il pilota spagnolo Jorge Lorenzo ha rivelato il diabolico stratagemma messo in atto nel finale del Mondiale della MotoGP 2015 per colpire psicologicamente il rivale per il titolo Valentino Rossi: un piano nato da un accordo con un giornalista prima del GP del Giappone.

A cura di Michele Mazzeo

Ormai che entrambi hanno lasciato la MotoGP i due grandi rivali Valentino Rossi e Jorge Lorenzo possono ora svelare anche ciò che finora hanno dovuto tener segreto. I due in pista non si sono mai amati soprattutto quando erano compagni di squadra in Yamaha (con addirittura un muro eretto per separare i due box adiacenti) e spesso hanno fatto scintille lanciandosi velenose frecciate per cercare di colpire l'altro psicologicamente. Oggi i rapporti tra le due leggende del motociclismo che si sono dati entrambe alle quattro ruote (il pesarese corre nel GT World Challenge mentre il maiorchino compete nella Porsche Supercup) sono decisamente migliorati con lo spagnolo che lo scorso anno è stato addirittura ospite al ranch del Dottore per la 100 km dei Campioni e dunque anche parlare del momento più aspro della vecchia rivalità è molto più semplice.

Se chiedete a Valentino Rossi quale sia stato il campionato che ricorda meno volentieri ancora oggi vi risponderà quello del 2015 nel quale ha lottato alacremente con Jorge Lorenzo per tutta la stagione vedendo sfumare il titolo nell'ultima gara di Valencia anche a causa del comportamento del terzo incomodo Marc Marquez che il marchigiano non ha mai perdonato. I due grandi contendenti per la corona in quell'anno non sono stati mai protagonisti di duelli corpo a corpo con lo spagnolo che vinse sette gare e l'italiano quattro ma, come ha evidenziato il maiorchino nel documentario "Cuatro Tiempos" di Dazn Spagna, "la rivalità era comunque sentita: lo si vedeva quando parlavamo con i media, io dicevo qualcosa, Valentino rispondeva, dalla stampa era chiaro che non ci piacevamo e che non ci parlavamo".

Nello stesso documentario che lo vede protagonista insieme ad altre tre leggende del motociclismo spagnolo Dani Pedrosa, Alex Criville e Aspar Martinez, Jorge Lorenzo ha anche rivelato che in quella stagione ha anche utilizzato la stampa per mettere pressione su Valentino Rossi svelando il retroscena di uno degli episodi che creò più polemica in quel 2015. Nella parte finale del campionato infatti il nove volte iridato era molto innervosito dal comportamento di Marc Marquez e, con l'obiettivo di innervosire ancora di più il compagno di squadra rivale per il titolo Mondiale, il maiorchino decise di attuare un diabolico stratagemma gettando ulteriore benzina sul fuoco:

"In aeroporto alla fine della stagione ho chiesto a un giornalista di farmi questa domanda ‘chiedimi se Valentino merita il titolo se è campione' in modo da poter rispondere che dal mio punto di vista non sarebbe stato un titolo meritato, ma un titolo frutto di qualche circostanza fortunata" ha difatti detto Jorge Lorenzo aggiungendo poi che il suo obiettivo era quello di destabilizzare psicologicamente il rivale ("Volevo farlo sentire inferiore" ha difatti chiosato il maiorchino).

E il suo diabolico piano fu poi attuato con la compiacenza del giornalista che nella conferenza stampa del GP del Giappone pose questa domanda allo spagnolo che rispose esattamente come aveva già pianificato. E probabilmente anche gli effetti su Valentino Rossi furono quelli immaginati in precedenza da Lorenzo dato che nelle successive due gare, Phillip Island e Sepang, un nervosissimo Dottore compromise le sue possibilità di conquistare quello che sarebbe stato il suo decimo titolo iridato prima dell'inutile clamorosa rimonta nella gara finale di Valencia.