Il nuovo Nissan Qashqai ha ottenuto il Premio Euro NCAP Best in Class 2021 Il nuovo Qashqai ha ottenuto il miglior punteggio complessivo per occupanti adulti, occupanti bambini, pedoni e sistemi di sicurezza nella categoria Small Off Road. Aveva già ottenuto 5 mesi fa il punteggio massimo, le 5 stelle NCAP, sul nuovo protocollo 2020/2022.

A cura di Alessio Pediglieri

Un nuovo attestato in casa Nissan è arrivato a inizio 2022, a conferma della comprovata qualità e affidabilità della multinazionale giapponese nella produzione sul mercato automobilistico. A ricevere il premio Euro NCAP Best in Class 2021 nella categoria Small Off-Road è stato il nuovo Nissan Qashqai già reduce quest'estate dall'assegnazione delle 5 stelle Euro NCAP.

Nissan Qashqai non ha avuto rivali, ottenendo il riconoscimento con un punteggio quasi pieno, arrivando al 91%, per la protezione degli occupanti l'abitacolo (sia adulti che bambini) e addirittura il 95% sul valore totale nella prevenzione degli incidenti attraverso le tecnologie che permettono di evitare collisioni. Il tutto, ha permesso a Nissan di ottenere il "Best in Class", assegnato alle vetture con il miglior punteggio complessivo calcolato sulle quattro categorie generali: occupanti adulti, occupanti bambini, pedoni e sistemi di sicurezza.

Un premio che conferma la leadership di Nissan con Euro NCAP che ne ha garantito la qualità. Euro NCAP testa i nuovi modelli di auto, sulla base di propri criteri in costante evoluzione, valutandone la resistenza fisica tramite collisioni simulate, con una attenta analisi anche per le tecnologie di prevenzione degli incidenti. L'airbag centrale (primo utilizzo assoluto sul mercato europeo), la piattaforma CMF-C (realizzata con acciaio ultra-resistente nelle aree chiave), il Sistema Intelligente di Frenata d’Emergenza (unito a molteplici sistemi di sicurezza attiva) uniti alle tecnologie Nissan Intelligent Mobility (che permettono di evitare collisioni), hanno permesso al nuovo Nissa Qashqai di ottenere il Premio.

Una serie di prestazioni eccezionali che ribadiscono l'eccellenza Nissan con ulteriore garanzie di robustezza, riducendone il peso, aumentando la facilità d'assorbimento e la dissipazione della forza di un eventuale impatto, prima che si trasmetta all’abitacolo e al guidatore e ai suoi passeggeri. Tutto questo ha permesso a Nissan Qashqai di ricevere il punteggio massimo, le 5 stelle NCAP, sul nuovo protocollo 2020/2022.