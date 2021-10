Il Governo finanzia la Formula 1 a Imola per i prossimi 4 anni: “Draghi ha firmato” Il presidente del Governo Mario Draghi ha dato mandato all’Aci di sottoscrivere il contratto per inserire il GP dell’Emilia Romagna di Imola nel calendario della Formula 1 fino al 2025. Lo Stato finanzierà in quattro anni 48 milioni di euro degli 80 milioni richiesti, i restanti 32 milioni saranno invece divisi tra Regione, Con.Ami e ACI.

A cura di Michele Mazzeo

Il Governo italiano si è impegnato a finanziare il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna di Formula 1 a Imola fino al 2025. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha infatti dato ufficialmente il mandato all'ACI di sottoscrivere il contratto con Formula One per le prossime quattro edizioni del Mondiale F1.

Lo Stato si caricherà la maggior parte dell'impegno economico richiesto finanziando ogni anno 12 milioni di euro dei 20 complessivi: 7 milioni arriveranno dal Ministero degli Affari Esteri e dall'Istituto per il Commercio Estero, 5 milioni invece dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Un impegno che nel quadriennio costerà all'esecutivo nazionale 48 milioni di euro. A farsi carico della parte restante sono invece la Regione Emilia Romagna (5 milioni all'anno), il CON.AMI di Imola (2 milioni) e l'ACI (1 milione).

Imola dunque si appresta a tornare ad essere una tappa fissa del calendario di Formula 1 almeno fino al 2025. Ad annunciarlo la Regione Emilia Romagna attraverso un comunicato diffuso tramite i propri canali ufficiali:

"Siamo ormai a un passo da un traguardo storico e dopo il passo decisivo compiuto dal Governo possiamo finalmente annunciarlo – sono infatti le parole del presidente della Regione, Stefano Bonaccini –: il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna a Imola sarà confermato nel 2022 e fino al 2025. Per riportare così stabilmente il circuito ‘Enzo e Dino Ferrari’ nel calendario del Mondiale di Formula Uno, la sua collocazione naturale. Con la firma del presidente Draghi – aggiunge poi il Governatore –, che ringrazio, il Governo ha deciso di sostenere la proposta di accordo pluriennale che, come Regione Emilia-Romagna, avevamo presentato insieme al territorio. Dopo le ultime due edizioni sperimentali della corsa – ha quindi concluso –, ora il GP a Imola può davvero tornare a essere un appuntamento fisso".