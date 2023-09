Il dibattito sulla Ferrari F1 alla Bobo TV è surreale: Cassano e Vieri sbugiardati in diretta Nel corso dell’ultima puntata della BoboTV su Twitch Antonio Cassano e Christian Vieri sono stati protagonisti di una surreale discussione sui problemi della Ferrari in Formula 1: dopo oltre tre minuti e mezzo di discussione una voce fuori campo li sbugiarda in diretta.

A cura di Michele Mazzeo

Non è la prima volta che una discussione andata in scena alla BoboTV, la trasmissione in onda su Twitch che vede protagonisti gli ex calciatori Christian Vieri, Antonio Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola, finisce sotto i riflettori. Ma, contrariamente a quanto avviene quando si parla di calcio, questa volta non è una posizione forte presa da qualcuno di loro a portarli alla ribalta, bensì un episodio di cui di certo non andranno fieri.

Durante l'ultima puntata, oltre a quelli consueti su temi calcistici, sulla scorta del GP di Monza di Formula 1 in cui la Red Bull ha piazzato l'ennesima doppietta stagionale, si è anche intavolato un dibattito sulla F1 e in special modo sulle difficoltà della Ferrari nel mettere a disposizione dei suoi una macchina in grado di vincere. Protagonisti del dibattito sono soprattutto Vieri e Cassano che per quasi quattro minuti disquisiscono alla ricerca dei motivi per i quali un'azienda come quella del Cavallino Rampante non riesca a produrre una macchina vincente. Un dibattito che però assume subito i contorni del surreale dato che è evidente che entrambi non conoscano né i regolamenti né le dinamiche della F1.

Una cosa subito lampante agli appassionati di Formula 1 già dalla premessa dato che la discussione nasce da una domanda che fa immediatamente capire che nessuno dei protagonisti abbia contezza di ciò di cui si stanno avventurando a parlare: "Com'è possibile che la Ferrari non sia competitiva avendo un budget illimitato a differenza dei rivali?", ossia un quesito che in uno sport in cui vige il budget cap (il tetto massimo dei costi) rappresenta di per sé un'assurdità.

Ma glissando su questo, e anche sul fatto che nessuno dei presenti faccia notare a Bobo Vieri (che, va detto, ammette di non sapere granché di Formula 1) di aver detto una castroneria, ciò che segue rende tutto ancora più surreale (soprattutto se si considera l'enorme seguito che ha la trasmissione). Il prosieguo è infatti un susseguirsi di informazioni sbagliate e vistosi strafalcioni con infinite disquisizioni sul fatto che la Ferrari ha la possibilità economica per prendere le migliori componenti al mondo per quel che riguarda parti come i freni e le gomme (ignorando del tutto il fatto che in Formula 1 per gli impianti frenanti e per le gomme vi siano fornitori unici per tutti: le eccellenze italiane Brembo e Pirelli).

Seppur Cassano ad un certo punto cerchi di spostare il dibattito sui tecnici (elogiando il team principal Christian Horner e il direttore tecnico Adrian Newey della Red Bull e il boss della Mercedes Toto Wolff, denigrando invece i tecnici della squadra di Maranello), la discussione verte sempre sulle possibilità economiche sterminate dell'azienda. Con anche Nicola Ventola, che fin lì non aveva parlato, che è intervenuto per smentire l'assunto iniziale dando però a sua volta un'altra informazione sbagliata ("A me hanno detto che è il contrario, cioè che sono le altre ad avere un budget superiore alla Ferrari. Ed essendo tutta una questione di soldi…" le parole dell'ex calciatore, tra le altre, di Bari e Inter).

Ma l'apoteosi si è raggiunta nel finale, quando cioè, dopo esattamente 3 minuti e 40 secondi di accesa discussione qualcuno da dietro la telecamera li informa dell'esistenza del budget cap in Formula 1. A quel punto Bobo Vieri si rende conto della figuraccia fatta e redarguisce le persone che fuori dall'inquadratura: "C'è il budget cap! E ditelo, no? Lo dite dopo un minuto e mezzo che parliamo? Ditelo subito, no?" ha infatti urlato l'ex centravanti della nazionale che ha visto così tutti i discorsi fatti nei precedenti minuti sbugiardati in diretta.