Il clamoroso rinnovo di contratto del GP di Miami con la Formula 1: mai visto nulla del genere Con un'estensione fino al 2041, il Gran Premio di Miami diventa l'evento con il contratto più lungo nella storia della Formula 1. Una conferma strategica che rafforza la presenza del Circus negli Stati Uniti, dopo soli tre anni di successi sportivi, economici e mediatici.

A cura di Michele Mazzeo

La Formula 1 punta forte su Miami. Con un rinnovo decennale siglato con South Florida Motorsports, alla vigilia dell'edizione 2025, il Gran Premio di Miami resterà in calendario fino al 2041, diventando così l’evento con il contratto più duraturo nel calendario F1. Un'estensione senza precedenti, che consolida la strategia di crescita del campionato nel mercato statunitense.

Dal suo debutto nel 2022, il GP di Miami si è imposto come uno degli appuntamenti più seguiti e iconici della stagione. L’evento ha attirato centinaia di migliaia di spettatori da tutto il mondo, combinando gare spettacolari con un’offerta di intrattenimento pensata per un pubblico globale.

Nei suoi primi tre anni, la gara ha generato un impatto economico superiore al miliardo di dollari per il territorio locale, promuovendo al contempo iniziative sociali e occupazionali, tra cui programmi di tirocinio, sostegno a enti benefici e coinvolgimento delle imprese locali.

Un successo riconosciuto anche dalla Formula 1, che ha premiato South Florida Motorsports come Promotore dell’anno 2024, in virtù dell’eccellente organizzazione e della qualità dell’evento.

"In soli tre anni, il Gran Premio di Miami si è affermato come uno degli eventi più importanti e spettacolari del nostro calendario, uno straordinario esempio di qualità e visione che rappresenta veramente lo spirito e l'ambizione della Formula 1 negli Stati Uniti", ha dichiarato Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1.

"L'estensione di questo accordo fino al 2041 è un traguardo strategico di enorme importanza, che rafforza la nostra presenza in America e consolida il legame sempre più profondo con la nostra fan base lì, in continua crescita e appassionata come mai prima d’ora. Miami non è solo una città straordinaria, ma anche un vero e proprio centro sportivo globale, energico, dinamico e culturalmente vivace…" ha difatti aggiunto il numero uno del Circus.

Tom Garfinkel, Managing Partner del GP di Miami, ha invece così commentato: "Assicurarsi un'estensione decennale con la Formula 1 fino al 2041 è un traguardo straordinario per tutti noi… dimostra ciò che abbiamo sempre pensato: il Gran Premio di Miami è qui per restare. Questo impegno a lungo termine ci permette di continuare a innovare, investire nell'esperienza dei tifosi e rafforzare il nostro impatto nel sud della Florida".

L’edizione 2024 ha registrato numeri record, con 275.000 spettatori accorsi nel weekend e 3,1 milioni di telespettatori negli USA, il pubblico televisivo più alto di sempre per una gara di F1 negli Stati Uniti. E ci si aspetta che nell'edizione 2025 questi numeri non solo vengano confermati ma addirittura aumentino.