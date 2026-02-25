Horner mostra le chat private con Toto Wolff dopo il licenziamento da Red Bull: “Sei stato un idiota”

In Drive to Survive 8 Christian Horner legge le chat private con Toto Wolff dopo l’addio alla Red Bull: ironia, rispetto e la rivalità che ha segnato la Formula 1 moderna.

Il passaggio più forte dell'episodio su Christian Horner in nella nuova stagione della serie Netflix sulla Formula 1 non arriva da una riunione interna alla Red Bull né da una scena in pista. Arriva da uno smartphone. Nella puntata dedicata al suo turbolento addio alla scuderia di Milton Keynes, l'ex team principal legge infatti le chat private con Toto Wolff, storico rivale in Formula 1, e il contenuto spiega meglio di tante analisi il rapporto tra i due.

Dopo il licenziamento di Horner dalla Red Bull nel luglio 2025, con la successiva promozione di Laurent Mekies, Wolff gli scrive un messaggio che resta perfettamente dentro il copione della loro rivalità: pungente, provocatorio, ma anche carico di riconoscimento sportivo. Il cuore del testo è quello che ha attirato più attenzione: "Non sapevo cosa dire, perché da un lato sei stato un completo idiota. Ma dall'altro, allo sport mancherà uno dei suoi principali protagonisti".

Da lì, il tono resta lo stesso, a metà tra frecciata e omaggio. Wolff aggiunge il riferimento al loro lungo duello politico e tecnico nel paddock, chiedendosi con chi dovrà combattere adesso. È un passaggio che non addolcisce il passato, ma lo mette in prospettiva: per anni Mercedes e Red Bull, con Wolff e Horner in prima linea, hanno monopolizzato il confronto ai vertici del Circus, trasformando ogni scontro pubblico in una parte della narrazione della F1 moderna.

La replica del britannico non rompe il registro, anzi lo conferma. Horner risponde con una formula che tiene insieme rispetto e ironia: "Mi è piaciuto giocare contro di te in tutti questi anni. Quindi grazie per la rivalità, la competizione e la pressione. Nessun altro ci è andato vicino, come dimostrano le statistiche. Ti auguro tutto il meglio per il futuro. P. S. Hai bisogno di un taglio di capelli".

È proprio questo scambio a dare il senso dell'episodio: non una riconciliazione, ma il riconoscimento reciproco tra due avversari che sono stati acerrimi rivali sportivi ed hanno segnato un'epoca. La serie Netflix, in uscita il 27 febbraio 2026, dedica spazio al crollo interno della Red Bull e al caso Horner, ma la sequenza delle chat con Wolff finisce per diventare il simbolo più netto del dopo-licenziamento.

Dentro poche righe c'è tutto: gli anni di scontri, le frecciate ai microfoni, il rispetto mai dichiarato fino in fondo e l'idea che, tolto Horner dal paddock, la Formula 1 perda comunque uno dei suoi protagonisti più ingombranti. Ed è proprio per questo che quelle chat, più di qualsiasi ricostruzione, sono già uno dei frammenti più discussi di Drive to Survive 8.