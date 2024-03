Helmut Marko investigato in Red Bull per fuga di notizie sul caso Horner: nuovo terremoto in F1 Il plenipotenziario superconsigliere Helmut Marko messo sotto inchiesta dalla Red Bull per una possibile fuga di notizie sullo scandalo che ha coinvolto il team principal Christian Horner: una mossa che potrebbe avere ripercussioni sulla scuderia austriaca, sul pilota Max Verstappen e sull’intera Formula 1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Mentre la Formula 1 è impegnata sul circuito di Jeddah per il Gran Premio dell'Arabia Saudita un nuovo scandalo travolge la Red Bull, la squadra che ha dominato gli ultimi due Mondiali e che ha cominciato questa nuova stagione con una pole e una vittoria centrate in Bahrain da Max Verstappen. Il plenipotenziario superconsigliere della scuderia austriaca Helmut Marko ha infatti rivelato di essere al centro di un'indagine interna riguardante varie fughe di notizie sullo scandalo che ha coinvolto il team principal Christian Horner nei giorni precedenti l'inizio di questa nuova stagione e che potrebbe essere sospeso a breve tanto che potrebbe non essere presente al box già a partire dal prossimo Gran Premio in calendario (il GP d'Australia di scena a Melbourne dal 22 al 24 marzo).

Secondo quanto riportano diverse fonti l'ottantenne austriaco sarebbe sotto inchiesta da parte della Red Bull per le notizie uscite sui media riguardo alle accuse di "comportamento inappropriato" mosse da una dipendente del team F1 a Christian Horner sia durante l'indagine interna che dopo il verdetto di assoluzione emesso nei confronti del team principal (con la divulgazione in forma anonima di foto e screen di conversazioni su WhatsApp, di cui non è certa la veridicità, che proverebbero invece la colpevolezza del 50enne britannico e la fuoriuscita della notizia della sospensione della donna che lo aveva accusato).

Ora sotto inchiesta da parte della Red Bull sarebbe quindi finito Helmut Marko, un ultimo atto (per ora) di quella che sembra essere a tutti gli effetti una guerra di potere interna al reparto corse del colosso delle bibite energetiche. Quello che per anni è stato l'uomo di fiducia del fondatore Dietrich Mateschitz. infatti farebbe parte della fronda che vuole limitare il potere di Horner (spalleggiato dai soci di maggioranza thailandesi del gruppo) all'interno del comparto racing e di cui farebbero parte anche il pilota Max Verstappen e suo padre Jos (visto litigare animosamente con Horner nel corso del precedente GP del Bahrain e autore di dichiarazioni in cui si è pubblicamente scagliato contro).

Una lotta di potere che dunque potrebbe abbattersi come un terremoto sulla scuderia che ha dominato la Formula 1 negli ultimi anni: secondo diverse fonti infatti un eventuale allontanamento di Helmut Marko dalla Red Bull permetterebbe a Max Verstappen di attivare una clausola d'uscita presente nel suo contratto da oltre 50 milioni di euro a stagione che lo lega alla squadra austriaca fino al 2028. Clausola che ha dato adito alle voci di un clamoroso passaggio in Mercedes, al posto di Lewis Hamilton (che andrà in Ferrari), a partire dalla prossima stagione.

