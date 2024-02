Horner scagionato dalle accuse di “comportamenti inappropriati”: il comunicato della Red Bull Christian Horner è stato scagionato dalla Red Bull dalle accuse per “comportamenti inappropriati” nei confronti di una dipendente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Christian Horner è stato prosciolto dalla Red Bull dopo una lunga indagine in seguito alle accuse di "comportamenti inappropriati" verso una dipendente. La scuderia anglo-austriaco ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui ha spiegato che le accuse contro il Team Principal erano state respinte.

La nota ufficiale da parte della scuderia campione del mondo in carica sulla vicenda di Horner.

“L’indagine indipendente sulle accuse mosse contro il signor Horner è completa e la Red Bull può confermare che la denuncia è stata respinta. Il denunciante ha diritto di ricorso. La Red Bull è fiduciosa che l'indagine sia stata giusta, rigorosa e imparziale. Il rapporto dell'indagine è confidenziale e contiene le informazioni private delle parti e dei terzi che hanno collaborato alle indagini, pertanto non commenteremo ulteriormente per rispetto di tutti gli interessati. Red Bull continuerà a impegnarsi per soddisfare i più alti standard sul posto di lavoro”.

Chris Horner era stato accusato di “comportamenti inappropriati" nei confronti di una dipendente e le dimensioni dello scandalo si sono poi ingigantite con ulteriori indiscrezioni del giornale olandese De Telefgraf su "messaggi sessualmente trasgressivi di Horner con tentativo di pagare la vittima per insabbiare la questione".

La vicenda ha alzato un discreto polverone vista la popolarità del Team Principal e anche perché Horner è sposato dal 2015 con Geri Halliwell, ex Spice Girls. Il verdetto odierno ha messo fine a questo procedimento sul comportamento del manager inglese, oggetto di un'indagine interna da parte del team.

Il 50enne dirigente britannico della Red Bull ha sempre negato le accuse che gli erano state rivolte e nelle scorse settimane aveva incontrato i legali esterni della Red Bull per far valere la propria versione e posizione sulla vicenda.

Chris Horner ha preso un volo privato per assistere da vicino al primo Gran Premio dell’anno in Bahrain ma, secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Times, il suo futuro come Team Principal della Red Bull resta in discussione.

