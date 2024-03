Hamilton tristemente penultimo nelle prove libere del GP Australia: cosa è andato storto Lewis Hamilton penultimo nella seconda sessione di libere al Gp Australia di Formula 1. La Mercedes ha cambiato assetto sbagliando tutto e la situazione è precipitata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lewis Hamilton così in difficoltà non l'avevamo mai visto. Il pilota della Mercedes ha ammesso sconsolato che le seconde prove libere del Gran Premio d'Australia sono state una delle "peggiori" che abbia avuto da molto tempo. Il sette volte campione è arrivato settimo in Bahrain e nono in Arabia Saudita ma nonostante questo è sempre stato fiducioso. Dopo le libere del venerdì però, qualche dubbio inizia a passargli per la testa. La Mercedes sperava in un miglioramento delle prestazioni in vista della gara di questo fine settimana a Melbourne, ma non è stato così, nonostante il cambio d'assetto che però è stato chiaramente sbagliato.

Hamilton ha infatti concluso al 18° posto la seconda sessione di venerdì, incredibilmente penultimo. Un qualcosa di incomprensibile per una macchina come la Mercedes e per un pilota come lui. Il britannico ha faticato con le modifiche apportate all'assetto della vettura durante tutta la giornata, dopo aver terminato nono nella prima sessione. "Ovviamente non è bello – ha detto a Sky Sports – Abbiamo fatto una delle sessioni peggiori che abbia mai avuto da molto tempo".

Hamilton durante le libere in Australia.

Il commento di Hamilton non lascia repliche dato che non si aspettava di certo che la vettura potesse depotenziarsi in questo modo con le modifiche fatte. "La P1 in generale si è comportata abbastanza bene, la macchina in realtà in P1, durante la prima corsa, si è sentita come non si era mai sentita, e le cose sono peggiorate sempre di più". Sono stati infatti apportati grandi cambiamenti alla sua Mercedes che alla fine hanno visto concludere Hamilton a 1,5 secondi dal futuro compagno di squadra della Ferrari, Leclerc, che era stato il più veloce durante la seconda sessione. Se per Hamilton dunque la giornata è stato tutt'altro che positiva, non si può dire lo stesso del compagno d team, George Russell, che non ha avuto gli stessi problemi.

Leggi anche Leclerc e la Ferrari brillano nelle prove libere del GP Australia: tempi e risultati di FP1 e FP

Dopo la sessione, il team principal della Mercedes Toto Wolff ha spiegato cosa sia accaduto: "Nella seconda sessione abbiamo subito un cambiamento di assetto davvero drammatico con Lewis e questo si è ritorto contro – ha detto – Ma questo è il motivo per cui stiamo facendo queste sessioni e, d'altro canto, è stato meglio così. Ma ci manca la prestazione sul giro singolo. Nel complesso, comunque non è stata una bella giornata". Wolff confessa di essere frustrato dalla cosa e deluso dal lavoro svolto anche perché non sembra che il team abbia ancora trovato la soluzione miracolosa che aiuti la vettura a muoversi nella giusta direzione. Nel complesso poi Leclerc è stato tre decimi più veloce di Max Verstappen, mentre la seconda Ferrari di Carlos Sainz e le due Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso hanno preceduto la Mercedes di testa di Russell.

Formula 1 News Calendario Classifica segui