Hamilton sotto indagine dopo la rimonta da leggenda: irregolarità nell’ultimo giro a Interlagos Il GP del Brasile vive un nuovo capitolo di natura disciplinare. Lewis Hamilton è stato convocato dai commissari di gara per irregolarità nell’uso delle cinture.

A cura di Redazione Sport

Il GP del Brasile non vuol proprio finire e continua a regalare colpi di scena su colpi di scena. Anche dopo la gara, che si è chiusa con la sensazionale vittoria di Lewis Hamilton, la saga di Interlagos ha vissuto un nuovo capitolo a livello disciplinare. La FIA infatti ha notificato la convocazione di Lewis Hamilton da parte dei commissari di gara per una violazione delle regole nel corso dell'ultimo giro, quando il pilota inglese non ha osservato le norme che regolano l'utilizzo delle cinture di sicurezza.

L'episodio incriminato, finito sotto la lente di ingrandimento degli steward, risale al momento in cui Hamilton si è sporto dall'auto per raccogliere una bandiera del Brasile da sventolare durante il tragitto verso i box, in seguito alla bandiera a scacchi. Un omaggio al suo idolo di sempre, Ayrton Senna, nel suo circuito di casa, in segno di ringraziamento nei confronti del pubblico brasiliano che ha tifato Hamilton per tutto il weekend di gara.

Hamilton è stato convocato per aver infranto la regola riportata all'appendice L del capitolo III del'articolo 4 del Codice Sportivo Internazionale che disciplina gli sport motoristici. La norma specifica che "I piloti devono essere adeguatamente assicurati al proprio posto da cinture di sicurezza in conformità con il regolamento tecnico del veicolo in questione, in ogni momento la competizione quando si è in movimento su un circuito". Il pilota della Mercedes ha slacciato le proprie cinture di sicurezza nel giro di rientro verso i box, quando si è allungato per prendere la bandiera brasiliana da sventolare fino ai box.

Toto Wolff ha reagito ironicamente alla notizia, dopo un weekend caratterizzato da svariati fuori programma di natura disciplinare: "Ho appena letto una cosa, stiamo andando dai commissari perché Lewis si è slacciato la cintura all'ultimo giro. Questa è buona". Realisticamente non ci saranno conseguenze sul piano sportivo: sarebbe una beffa dopo una gara sensazionale, che ha visto Hamilton rimontare, tra qualifiche e penalità varie, 25 posizioni di svantaggio grazie ad una prestazione epica. Al pilota inglese, nel peggiore dei casi, dovrebbe essere comminata una multa.