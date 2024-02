Hamilton si congeda dalla Mercedes e pensa già alla Ferrari: “Felice per la nuova sfida” Lewis Hamilton dal 2025 correrà con la Ferrari. Il pilota inglese ha annunciato l’addio alla Mercedes, che ha voluto ringraziare per il lungo e meraviglioso percorso, ma ha aggiunto: “Era arrivato il momento di lasciare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

La notizia è spuntata all'improvviso, inaspettata, per tutti. Poi pian piano si è capito che non era solo un'indiscrezione o una boutade di mercato. Ma era tutto vero: Lewis Hamilton al termine della stagione 2024 lascerà la Mercedes e passerà alla Ferrari. L'annuncio della Mercedes, che ha reso tutti gli onori all'inglese, ha obbligatoriamente preceduto quello della Ferrari, che ha ufficializzato l'ingaggio di Lewis per il 2025. Per Hamilton sarà una nuova avventura e proverà a vincere pure con la Scuderia di Maranello. Ma prima dovrà vivere la stagione con la Mercedes, che ha voluto salutare già adesso.

Per Lewis Hamilton la Ferrari rappresenta una sfida, che vivrà nel 2025. Lui di sicuro vuole riprendere a vincere, e ci proverà come ha sempre fatto. Ma dare l'addio alla Mercedes non sarà certamente semplice per il britannico che sta per iniziare la dodicesima stagione con il team gestito da Toto Wolff. E dopo l'annuncio il sette volte campione del mondo ha ricordato che fa parte della famiglia Mercedes dal 1998: "Ho trascorso 11 anni incredibili con questa squadra e sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme. La Mercedes fa parte della mia vita da quando avevo 13 anni. È un posto in cui sono cresciuto, quindi la decisione di andarmene è stata una delle più difficili che abbia mai dovuto prendere".

Parole che non sorprendono, Hamilton poi ha, però, aggiunto: "Ma è arrivato il momento di fare questo passo e sono entusiasta di affrontare una nuova sfida".

L'avventura in Ferrari inizierà però nel 2025. Davanti c'è una lunga stagione da vivere con la Mercedes e c'è soprattutto da ringraziare un team che lo ha sempre sostenuto e in particolare Totov Wolff: "Sarò per sempre grato per l’incredibile supporto della mia famiglia Mercedes, in particolare di Toto per la sua amicizia e la sua leadership, e voglio concludere insieme la mia carriera con un risultato positivo. Mi impegno al 100% per fornire le migliori prestazioni possibili in questa stagione e per rendere il mio ultimo anno con le Frecce d’Argento uno di quelli da ricordare".

