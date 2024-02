Hamilton rompe il silenzio dopo il passaggio in Ferrari, la sfida è lanciata: “Non vince dal 2007” Hamilton ha parlato per la prima volta del suo clamoroso approdo in Ferrari nel 2025: il sette volte campione del mondo ha lanciato una sfida davvero intrigante in vista del suo approdo al Cavallino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Lewis Hamilton ha parlato per la prima volta del suo clamoroso approdo in Ferrari nel 2025 e del perché ha cambiato idea dopo il rinnovo biennale con la Mercedes di qualche mese fa. Il pilota britannico a Sakhir si è espresso così: "In estate abbiamo firmato e ovviamente, in quel momento, ho visto il mio futuro con la Mercedes. Ma nel nuovo anno si è presentata un'opportunità e ho deciso di sfruttarla".

Il sette volte campione del mondo ha aggiunto: "È stata la decisione più difficile che abbia mai dovuto prendere in vita mia dopo 26 anni di supporto alla Mercedes e dopo l'incredibile viaggio insieme. Abbiamo fatto la storia ed è qualcosa di cui sono molto orgoglioso. Ma penso che, alla fine, sto scrivendo la mia storia e ho sentito che era giunto il momento di iniziare un nuovo capitolo".

Lewis approderà alla Scuderia del Cavallino a 40 anni.

Anche se Fernando Alonso ha ironicamente sottolineato la sua sorpresa per questa scelta di Lewis, da ambasciatore della Mercedes a ‘tifoso della Ferrari' fin da bambino, ma Hamilton ha sottolineato che "tutti i piloti che guardano la storia, vedono Michael Schumacher nel suo periodo migliore… Senza dubbio, anche da bambino, interpretavo Michael in quella macchina, quindi è sicuramente un sogno e ne sono molto, molto entusiasta".

Inoltre Lewis sembra davvero stuzzicato dal fatto che a Maranello non si vince da 17 anni: "È una squadra che non ha avuto molto successo ultimamente, dal 2007, e l'ho vista come una grande sfida. Ho un ottimo rapporto e una buona comunicazione con Fred Vasseur da quando abbiamo corso insieme in F3 e GP2, credo che questo non sarebbe successo senza di lui. Sono molto grato e molto emozionato per il lavoro che sta facendo lì. Firmando per la Ferrari ero felice per lui e penso che le stelle si siano allineate".

Hamilton ha parlato anche della sua volontà di provare ad imparare la lingua italiana ma in questo momento è un po' arrugginito, un po' come accaduto nel periodo di Michael Schumacher con la Ferrari: "In tutti questi anni non sono riuscito a imparare nessun'altra lingua, ma ovviamente ci proverò sicuramente. Ricordo quando praticavo il kart in Italia e lo sapevo parlare così così. Credo che tutto questo mi tornerà presto in mente. E no, non sono mai stato a Maranello, ma nel 2010 il mio primo regalo è stata una Ferrari…".