Hamilton penalizzato, Leclerc assolto: la FIA interviene dopo Spa e vuole chiarire le regole in F1

Il differente metro di giudizio dei commissari di gara sugli incidenti dei ferraristi nel GP del Belgio ha indotto la Federazione a intervenire prima della tappa in Ungheria.

Il momento in cui la vettura di Russell va fuori pista a Spa dopo il contatto con Hamilton.

Gli incidenti di Lewis Hamilton e Charles Leclerc nel Gran Premio del Belgio hanno lasciato strascichi polemici a causa del differente metro di giudizio adottato dai commissari di gara. Il britannico è stato penalizzato di 5 secondi per il contatto con George Russell (poi finito in testacoda nella ghiaia e costretto al ritiro) ed è stato "graziato" per l'unsafe release, il compagno di scuderia è stato assolto nonostante il tocco denunciato da Oscar Piastri. A pochi giorni dalla tappa del Mondiale in Ungheria (ultima prima della pausa) la FIA ha inserito all'ordine del briefing con i piloti i due episodi che hanno coinvolto i ferraristi. Perché? Il segnale è chiaro: la Federazione si è mossa per esigenza di chiarezza, tracciare una direzione da seguire nell'interpretazione di alcune situazioni di gara nel tentativo di assicurare la maggiore coerenza possibile in tema di decisioni.

È un processo alla guida di Sir Lewis e Leclerc? No. Né si aprirà un procedimento disciplinare a posteriori nei loro confronti, né c'è il rischio che la classifica della corsa di una settimana fa (e quindi quella generale) possa essere stravolta. L'obiettivo della riunione è un altro: verificare se gli episodi verificati sul circuito di Spa-Francorchamps evidenzino la necessità di fornire indicazioni più precise ai piloti e ai commissari di gara per la seconda parte della stagione.

Il contatto tra Russell e Hamilton durante il 1° giro del GP in Belgio.

Perché la FIA vuole discutere degli incidenti di Hamilton e Leclerc

La riunione tra FIA e piloti che si terrà prima del Gran Premio d'Ungheria apre un caso di studio. Non è la prima volta che la Federazione tiene a rapporto i driver e con loro discute degli aspetti più controversi in pista ma nello specifico l'obiettivo è un altro: confrontarsi su interpretazioni differenti del regolamento o quando alcuni episodi rischiano di creare pericolosi precedenti. Proprio come accaduto nel GP a Spa

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In questo caso l'attenzione è rivolta soprattutto alla uniformità dei criteri adottati dai commissari. Da una parte c'è il contatto Leclerc-Piastri, con il ferrarista che se l'è cavata nonostante tutto; dall'altra il caso Hamilton-Russell, sanzionato con cinque secondi. La Federazione vuole capire se l'attuale metro di giudizio sia sufficientemente chiaro oppure se occorrono indicazioni più dettagliate sulle responsabilità nei duelli ruota a ruota.

Il duello tra Leclerc e Piastri sulla pista di Spa–Francorchamps in Belgio.

Le regole sui sorpassi in F1: la questione delle interpretazioni

La questione vera è l'interpretazione delle regole sui sorpassi in F1. Le decisioni dei commissari si basano sul Codice Sportivo Internazionale FIA, che regolamenta il comportamento in pista. A questo si aggiungono le Driving Standards Guidelines, le linee guida create per aiutare commissari e piloti nell'interpretazione degli episodi di gara. Il limite di queste indicazioni è che non hanno valore di regolamento vero e proprio: sono uno strumento di riferimento, ma lasciano comunque margini di valutazione ai commissari. Ed è proprio questo spazio interpretativo che continua ad alimentare discussioni. Perché si ha l'impressione che manchi uniformità di giudizio? In Formula 1 ogni duello è diverso per velocità, traiettorie, condizioni della pista e posizione delle vetture.

Cosa può cambiare davvero dopo la riunione

La FIA è forse pronta a una modifica immediata del regolamento sportivo? Non è escluso, ma l'obiettivo vero è evitare disparità di giudizio tra un Gran Premio e l'altro e offrire ai piloti riferimenti più chiari nelle situazioni di sorpasso, difesa della posizione e responsabilità nei contatti. In buona sostanza, Hamilton e Leclerc non rischiano sanzioni per quanto accaduto nello scorso week-end in Belgio. E l'interesse reale è un altro: verificare alla prova dell'asfalto se dal Belgio in poi ci sarà una differente applicazione delle regole con un riflesso diretto sui protagonisti del Mondiale di F1.